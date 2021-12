Vận động viên thể hình tử vong do COVID-19, trước khi chết rất hối hận vì không làm 1 việc

John Eyers đã sống một cuộc đời đáng nhớ. Khi còn thiếu niên, anh vô địch nhảy sào và chơi khúc côn cầu. Lớn lên, anh tham gia các cuộc thi thể hình, leo núi.



Jenny McCann, em gái sinh đôi của Eyers miêu tả trai mình là một người hoà đồng, vui tính nhưng lại có cái nhìn khá tiêu cực về vaccine COVID-19 và nhất quyết từ chối tiêm chủng.

Ảnh: Guardian

Trong thời gian phong toả, vì không được đến phòng tập, không được đi leo núi và gặp gỡ bạn bè, thêm vào đó là sự cô đơn sau chia tay với bạn gái, John Eyers đã có những hoài nghi về vaccine COVID-19. Anh cho rằng hàng xóm của anh chưa có ai nhiễm bệnh và giới quan chức đang phóng đại sự nguy hiểm của loại virus này.



Theo ông Tom Stafford, một giảng viên tâm lý học tại Đại học Sheffield (Anh Quốc) nói với phóng viên của Guardian rằng: "Rủi ro luôn có những nghịch lý. Nếu bạn có thể thoát khỏi những thứ có nguy cơ xảy ra thấp, bạn sẽ không biết được nó nguy hiểm như thế nào cho đến khi quá muộn". Ông giải thích, việc này giống như lái xe mà không thắt dây an toàn. Bạn nghĩ dây an toàn là không quan trọng nhưng một khi tai nạn xảy ra có thể sẽ khiến bạn mất mạng.



Và điều không may đã xảy đến khi Eyers dương tính với COVID-19 và phải nhập viện điều trị. Anh phải thở bằng máy và qua đời sau gần một tháng chiến đấu với virus.



Theo McCann, anh trai cô rất hối hận vì đã không tiêm vaccine trong suốt thời gian nằm viện. Anh đã nói với các nhân viên y tế rằng: "Tại sao tôi lại không tiêm vaccine? Tại sao tôi đã không làm chuyện đó? Tại sao tôi lại không nghe lời mọi người?"



Sau cái chết của anh trai mình, McCann đã đưa lên lên mạng xã hội những câu nói của anh trai mình với hy vọng khuyến khích mọi người đi tiêm phòng.



Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, 70% dân số nước này đã được tiêm chủng đầy đủ. Theo chính phủ Vương quốc Anh, 88% phần trăm dân số nơi Eyers cư trú đã được tiêm ít nhất một liều vắc-xin COVID-19.