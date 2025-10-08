Vận động viên quyền anh, aerobic, vovinam ghi danh Miss Grand Vietnam 2025

"Miss Grand Vietnam 2025" - VĐV quyền Anh, aerobic, vovinam - Ai sẽ đăng quang?

Nguyễn Thị Loan - cựu vận động viên quốc gia bộ môn quyền Anh

"Miss Grand Vietnam 2025" trở nên đặc biệt khi có nhiều vận động viên thể thao chuyên nghiệp ở các bộ môn như quyền Anh, aerobic, vovinam từng giành huy chương tại các giải đấu quốc gia, khu vực cùng ghi danh tranh tài.

Trong số những gương mặt nổi bật có Nguyễn Thị Loan - cựu vận động viên Quốc gia bộ môn quyền Anh đến từ Tuyên Quang, người dân tộc Sán Dìu. Cô từng giành HCB giải trẻ Đông Nam Á tại Thái Lan (2017), HCĐ giải vô địch toàn quốc (2017), HCĐ giải vô địch thiếu niên trẻ toàn quốc (2016).

Nguyễn Thị Loan xem "Miss Grand Vietnam 2025" không chỉ là một cơ hội mà còn là thử thách lớn để trở nên nữ tính hơn, nhưng vẫn giữ vẹn sự mạnh mẽ, quyết đoán vốn là bản sắc của một vận động viên.