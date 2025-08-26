Van Dijk “nắn gân” cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử cho Liverpool

“Đó là một màn ra mắt trong mơ với cậu ấy. Tôi rất mừng cho Rio. Tôi đã nói với cậu ấy, mọi thứ chỉ mới bắt đầu, cậu cần tiếp tục làm việc chăm chỉ, giữ sự khiêm nhường, nhưng cũng phải tận hưởng những khoảnh khắc như thế này, bởi ở vị trí của cậu ấy, không thể xem thường những đêm như vậy. Với các đồng đội hiện tại, tôi chắc chắn ngày mai cậu ấy sẽ lại phải tập chăm chỉ hơn”, Van Dijk nhận định về cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử cho đội nhà.

Van Dijk cũng thừa nhận, cuộc đối đầu căng thẳng về tương lai của tiền đạo ngôi sao Alexander Isak đã “đổ thêm dầu vào lửa”, khiến bầu không khí tại St. James’ Park vốn đã dữ dội nay còn khốc liệt hơn.

“Chúng tôi đều biết đây là một nơi khó chơi. Chúng tôi biết đã có rất nhiều ‘dầu đổ vào lửa’ trong tuần qua khiến Newcastle thêm phần máu lửa. Điều đáng tiếc nhất là chúng tôi để thủng lưới từ hai tình huống cố định. Điều đó không nên xảy ra. Nhưng nhìn chung, đây là 3 điểm tuyệt vời”, hậu vệ người Hà Lan nhấn mạnh.

Thất bại khiến Newcastle chỉ mới có 1 điểm sau hai trận mở màn, đối diện bài toán tiền đạo trước khi kỳ chuyển nhượng một tuần nữa khép lại, trừ khi Isak đổi ý và trở lại với đội hình của HLV Eddie Howe.

HLV Howe nhận xét: “Tôi nghĩ đây là màn trình diễn tuyệt vời của các cầu thủ, cả trong hiệp một lẫn hiệp hai theo hai cách rất khác nhau. Hiệp một, chúng tôi kiểm soát thế trận, chỉ thiếu bàn thắng. Sang hiệp hai, khi bị dẫn 2-0 và thi đấu thiếu người, chúng tôi vẫn làm chủ được thế trận. Thật không thể tin nổi, các cầu thủ đã chiến đấu để gỡ hòa nhưng đáng tiếc là không thể giữ lại 1 điểm”.