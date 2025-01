Vấn đề nhiệt của Snapdragon 8 Elite ngày càng nghiêm trọng

Snapdragon 8 Elite hứa hẹn hiệu năng vượt trội, nhưng việc liên tục gặp phải các vấn đề quá nhiệt đang đặt ra thách thức lớn cho các thiết bị flagship. Nhiều bằng chứng mới tiếp tục cho thấy Snapdragon 8 Elite của Qualcomm đang gặp vấn đề nghiêm trọng về kiểm soát nhiệt độ. Con chip này, dù được kỳ vọng sẽ mang đến những cải tiến đột phá cho các smartphone cao cấp vào cuối năm 2024 và năm 2025, đang để lộ những hạn chế đáng quan ngại. Với CPU tùy chỉnh mới, hiệu năng đồ họa vượt trội và khả năng xử lý AI tiên tiến, Snapdragon 8 Elite đã đạt được hầu hết các mục tiêu đề ra, nhưng vấn đề nhiệt độ đang trở thành rào cản lớn. Qua các bài kiểm tra hiệu năng mới của Android Authority, nhiều mẫu điện thoại trang bị Snapdragon 8 Elite đã ghi nhận nhiệt độ hoạt động bất thường cao. Realme GT7 Pro đạt nhiệt độ nội bộ 47,7°C dù đã được cập nhật phần mềm khắc phục. ASUS ROG Phone 9 khi bật chế độ X-Mode đã tăng vọt lên 55,8°C, buộc nhà sản xuất phải khuyến nghị người dùng sử dụng thêm phụ kiện làm mát. Gần đây nhất, HONOR Magic 7 Pro thậm chí không thể hoàn thành bài kiểm tra ray-tracing Solar Bay do quá nhiệt, trong khi các bài kiểm tra Wild Life ghi nhận mức nhiệt từ 47,8°C đến 50,1°C, kèm theo sự sụt giảm hiệu năng đáng kể. So sánh với các thế hệ chip trước đây cho thấy sự gia tăng nhiệt độ từ 5-8°C trong vài năm gần đây. Điều này đáng chú ý khi các quy trình sản xuất mới đáng lẽ phải mang lại hiệu quả năng lượng tốt hơn. Qualcomm dường như đã ưu tiên tăng hiệu năng thay vì tận dụng lợi thế này để kiểm soát nhiệt độ tốt hơn. Xu hướng này thể hiện rõ qua việc OnePlus 13 đạt nhiệt độ đỉnh 45,8°C trong các bài kiểm tra stress, cao hơn đáng kể so với mức 39,3°C của OnePlus 12. Đối thủ cạnh tranh như MediaTek Dimensity 9400 cho thấy có thể đạt được hiệu năng tương đương mà vẫn duy trì nhiệt độ thấp hơn từ 3°C đến 11°C. Điều này đặt ra câu hỏi về thiết kế của Snapdragon 8 Elite, từ việc sử dụng lõi CPU Phoenix được phát triển từ nền tảng laptop cho đến GPU Adreno ba tầng trong không gian giới hạn của smartphone. Dù nhiệt độ cao trong các bài kiểm tra không hoàn toàn phản ánh trải nghiệm sử dụng hằng ngày, đây vẫn là vấn đề đáng quan tâm. Nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến hiệu năng khi sạc pin hoặc sử dụng trong môi trường nóng, đồng thời tạo ra lo ngại về khả năng đáp ứng các ứng dụng đòi hỏi cao trong tương lai của thiết bị. Đặc biệt với các thiết bị được thiết kế để sử dụng trong 5-7 năm, khả năng xử lý các ứng dụng và trò chơi tương lai có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi giới hạn nhiệt độ này.