VAMA trấn an khách mua ô tô mới trước lộ trình cấm xe gây ô nhiễm của Hà Nội

Chia sẻ thông tin với báo chí chiều nay, 15/9, Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, nhiều khách hàng đang lo ngại về tương lai của việc sử dụng xe ô tô tại Hà Nội. Đa số ý kiến khách hàng băn khoăn liệu chiếc xe đang sử dụng hoặc dự định mua có bị cấm lưu hành trong nội đô hay không? Sắp tới, theo quy định của chính quyền địa phương thì những loại xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch/động cơ đốt trong (ICE) nào là đối tượng bị hạn chế? Một số khách hàng tỏ ra ngần ngại trong việc mua xe mới.

Xe ô tô mới sản xuất và lắp ráp từ năm 2022 đều đạt tiêu chuẩn khí thải mức 5 nên không thuộc đối tượng bị hạn chế đi vào vùng phát thải thấp của Hà Nội. Ảnh: Hyundai Thành Công.

Trước đó, ngày 12/7, Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường với lộ trình, Hà Nội cấm xe máy xăng đi vào Vành đai 1 từ 1/7/2026, đi vào Vành đai 2 từ 01/01/2028 và tiếp tục mở rộng áp dụng ở Vành đai 3 từ năm 2030.

Ngày 28/8, UBND TP. Hà Nội bắt đầu lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quy định vùng phát thải thấp (Low Emission Zone – LEZ). Trong đó, ở những khu vực thuộc vùng LEZ, Hà Nội sẽ cấm lưu thông xe tải hạng nặng chạy bằng dầu diesel; cấm xe môtô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch; không khuyến khích, hạn chế hoặc cấm ô tô không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ, thời điểm hoặc khu vực.