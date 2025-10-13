Valentin Vacherot: Kẻ chinh phục Thượng Hải Masters

﻿Thật đáng kinh ngạc với Nole, 38 tuổi mà vẫn còn duy trì được đẳng cấp. Nhưng giải đấu này một lần nữa phơi bày sự yếu kém của “tuyến hai” ATP – những người đáng lẽ phải đủ sức đứng lên khi Alcaraz hay Sinner nghỉ ngơi. Zverev, Fritz, Rune, Shelton, Medvedev, Musetti hay De Minaur – tất cả lại tiếp tục gây thất vọng. Trong bối cảnh ấy, hai tay vợt ngoài mọi dự đoán tận dụng thời cơ: Rinderknech – một tay vợt Pháp điển trai, ưa lên lưới, đáng mến nhưng giới hạn rõ ràng – và Vacherot, đến Thượng Hải gần như “thế chỗ” người khác, để rồi khắc tên mình vào lịch sử tennis.

﻿Từ giờ, anh là nhà vô địch có thứ hạng thấp nhất từng vô địch Masters 1000. Trước đó là Borna Coric (hạng 152, vô địch Cincinnati 2022). Cú sốc giúp Vacherot thăng vọt 164 bậc, lên hạng 40 thế giới. “Ông bà sẽ tự hào về chúng tôi”, anh viết ngay sau trận chung kết. Anh cũng trở thành tay vợt thứ 3 trong lịch sử giành Masters 1000 sau khi xuất phát từ vòng loại, sau Roberto Carretero (Hamburg 1996) và Albert Portas (Hamburg 2001). Thực ra, anh sang châu Á chỉ để đánh các giải Challenger – nơi phần lớn tay vợt chuyên nghiệp mưu sinh – nhưng danh sách đăng ký cứ dần mở ra: Vacherot, người dự bị thứ 22, bỗng có suất vào vòng chính… rồi hóa thành bệ phóng sự nghiệp.

﻿Một khi đã vào giải, anh vượt qua từng cửa ải, sự tự tin tăng dần đến điểm sôi: hạ Djokovic tối thứ Bảy, rồi ngược dòng ngoạn mục trong chung kết – lần thứ 3 anh thắng ngược ở giải. Người anh họ bị chuột rút cả trong lẫn sau trận, còn Vacherot bình tĩnh, không chút run sợ trước vai “kẻ yếu”. “Không có gì để mất ư? Nói với người khác đi”. Khi Rinderknech thắng set đầu, Vacherot phản đòn toàn diện. Federer vỗ tay tán thưởng. “Hôm qua tôi đánh với Novak, hôm nay tôi gặp Roger. Điên thật!”, anh nói sau đó. Anh đã chiến thắng nhờ cú giao bóng vững vàng: giành 78% điểm ở giao bóng một, 74% ở giao bóng hai, chỉ mất hai điểm trong set quyết định.

﻿“Giờ tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng đây không phải là mơ…”, anh thốt lên khi nhận cúp. “Tôi nghĩ đây là một câu chuyện tuyệt vời cho quần vợt”. Quả thật là thế – khó tin mà cũng thật phi thường. Hai người anh em họ từng cùng học ở Đại học Texas, từng đánh tập từ nhỏ, nay gặp nhau lần đầu ở một sân khấu lớn. Khi xưa Rinderknech thường thắng, nhưng lần này lịch sử đổi chiều. “Vacherot?” – ai nấy đều ngỡ ngàng. Hoàn toàn bất ngờ, nhưng không hẳn là ngẫu nhiên. Lịch thi đấu dày đặc đang bào mòn các tay vợt hàng đầu, một nghịch lý của ATP Tour, cộng với thời tiết khắc nghiệt ở Thượng Hải – tất cả góp phần tạo nên câu chuyện cổ tích này.

﻿Giữa môi trường khắc nghiệt và những điều không thể đoán, không ai mạnh mẽ và bền bỉ hơn Vacherot – chàng trai nay đã ghi tên mình vào lịch sử. Cao ráo (1m93), để râu, đội mũ, thuận tay phải và đầy quyết tâm. Rồi anh trao nụ hôn say đắm cho bạn gái – biểu tượng của niềm tin không ai đặt nơi anh. Không ai kỳ vọng. Kể cả chính anh. Nhưng giờ anh đã ở đó – một luồng gió mát lành thổi tới từ hư vô.