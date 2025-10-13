Valentin Vacherot: Kẻ chinh phục Thượng Hải Masters

Những gì bắt đầu kỳ lạ lại kết thúc còn kỳ lạ hơn. Hai tuần của những điều bất thường. Một bức ảnh cuối cùng vừa thân thiện vừa lạ lẫm: hai người anh em họ – một người Pháp, một người Monaco, 30 và 26 tuổi – ôm nhau sau trận chung kết Masters 1000, hạng đấu cao nhất chỉ sau 4 Grand Slam. Ai có thể nghĩ đến cảnh này? Nói thẳng: không ai cả. Ngay cả Roger Federer huyền thoại, người chứng kiến tận mắt màn kết thúc không tưởng giữa tay vợt hạng 54 và hạng 204 thế giới. Một kết cục tình cờ, đúng vậy, nhưng đồng thời cũng là dấu hiệu rõ rệt. Nhà vô địch Valentin Vacherot hân hoan và cố gắng hiểu điều đang xảy ra. Vâng, chính là Valentin Vacherot. Ai từng nghe tên anh ta trước đây, giơ tay nào?
Những tràng pháo tay cho người thắng là hoàn toàn xứng đáng: táo bạo hơn, tự tin hơn và có lý lẽ hơn đối thủ Arthur Rinderknech, người gánh nặng của kỳ vọng. Anh nhún vai, bất lực. Lý thuyết yêu cầu Rinderknech phải thắng, xét về kinh nghiệm và thứ hạng, về logic đơn giản. Nhưng trận đấu diễn ra công bằng và minh bạch: 4-6, 6-3, 6-3 sau 2 giờ 14 phút. Khán giả dụi mắt, còn Federer thì vừa xem vừa thưởng thức kem – ngạc nhiên chẳng kém ai. Huyền thoại Thụy Sĩ từng nói với Andy Roddick rằng các giải đấu hiện nay thường được “thiết kế” để dẫn đến cuộc chạm trán giữa Carlos Alcaraz và Jannik Sinner. Có lẽ anh không sai. Họ là hai tay vợt hay nhất hiện nay, không có tranh cãi.
Thực tế, ban tổ chức Thượng Hải Masters 2025 đã làm chậm mặt sân đi rõ rệt: từ tốc độ trung bình 40,8 năm ngoái xuống 32,9, theo chỉ số Court Pace Index. Một thay đổi đáng chú ý. Nhưng rồi mọi thứ đảo lộn: Alcaraz chấn thương nên ở nhà; Sinner gục ngã sớm vì chuột rút; còn Novak Djokovic – thể lực suy giảm thấy rõ – thì bị điều kiện ẩm ướt hành hạ và cuối cùng gục ngã trước Vacherot ở bán kết.
Thật đáng kinh ngạc với Nole, 38 tuổi mà vẫn còn duy trì được đẳng cấp. Nhưng giải đấu này một lần nữa phơi bày sự yếu kém của “tuyến hai” ATP – những người đáng lẽ phải đủ sức đứng lên khi Alcaraz hay Sinner nghỉ ngơi. Zverev, Fritz, Rune, Shelton, Medvedev, Musetti hay De Minaur – tất cả lại tiếp tục gây thất vọng. Trong bối cảnh ấy, hai tay vợt ngoài mọi dự đoán tận dụng thời cơ: Rinderknech – một tay vợt Pháp điển trai, ưa lên lưới, đáng mến nhưng giới hạn rõ ràng – và Vacherot, đến Thượng Hải gần như “thế chỗ” người khác, để rồi khắc tên mình vào lịch sử tennis.
Người dự bị thứ 22
Từ giờ, anh là nhà vô địch có thứ hạng thấp nhất từng vô địch Masters 1000. Trước đó là Borna Coric (hạng 152, vô địch Cincinnati 2022). Cú sốc giúp Vacherot thăng vọt 164 bậc, lên hạng 40 thế giới. “Ông bà sẽ tự hào về chúng tôi”, anh viết ngay sau trận chung kết. Anh cũng trở thành tay vợt thứ 3 trong lịch sử giành Masters 1000 sau khi xuất phát từ vòng loại, sau Roberto Carretero (Hamburg 1996) và Albert Portas (Hamburg 2001). Thực ra, anh sang châu Á chỉ để đánh các giải Challenger – nơi phần lớn tay vợt chuyên nghiệp mưu sinh – nhưng danh sách đăng ký cứ dần mở ra: Vacherot, người dự bị thứ 22, bỗng có suất vào vòng chính… rồi hóa thành bệ phóng sự nghiệp.
Một khi đã vào giải, anh vượt qua từng cửa ải, sự tự tin tăng dần đến điểm sôi: hạ Djokovic tối thứ Bảy, rồi ngược dòng ngoạn mục trong chung kết – lần thứ 3 anh thắng ngược ở giải. Người anh họ bị chuột rút cả trong lẫn sau trận, còn Vacherot bình tĩnh, không chút run sợ trước vai “kẻ yếu”. “Không có gì để mất ư? Nói với người khác đi”. Khi Rinderknech thắng set đầu, Vacherot phản đòn toàn diện. Federer vỗ tay tán thưởng. “Hôm qua tôi đánh với Novak, hôm nay tôi gặp Roger. Điên thật!”, anh nói sau đó. Anh đã chiến thắng nhờ cú giao bóng vững vàng: giành 78% điểm ở giao bóng một, 74% ở giao bóng hai, chỉ mất hai điểm trong set quyết định.
“Giờ tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng đây không phải là mơ…”, anh thốt lên khi nhận cúp. “Tôi nghĩ đây là một câu chuyện tuyệt vời cho quần vợt”. Quả thật là thế – khó tin mà cũng thật phi thường. Hai người anh em họ từng cùng học ở Đại học Texas, từng đánh tập từ nhỏ, nay gặp nhau lần đầu ở một sân khấu lớn. Khi xưa Rinderknech thường thắng, nhưng lần này lịch sử đổi chiều. “Vacherot?” – ai nấy đều ngỡ ngàng. Hoàn toàn bất ngờ, nhưng không hẳn là ngẫu nhiên. Lịch thi đấu dày đặc đang bào mòn các tay vợt hàng đầu, một nghịch lý của ATP Tour, cộng với thời tiết khắc nghiệt ở Thượng Hải – tất cả góp phần tạo nên câu chuyện cổ tích này.
Giữa môi trường khắc nghiệt và những điều không thể đoán, không ai mạnh mẽ và bền bỉ hơn Vacherot – chàng trai nay đã ghi tên mình vào lịch sử. Cao ráo (1m93), để râu, đội mũ, thuận tay phải và đầy quyết tâm. Rồi anh trao nụ hôn say đắm cho bạn gái – biểu tượng của niềm tin không ai đặt nơi anh. Không ai kỳ vọng. Kể cả chính anh. Nhưng giờ anh đã ở đó – một luồng gió mát lành thổi tới từ hư vô.