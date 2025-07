Vai trò Glutathione và các chất chống oxy hóa trong hỗ trợ gan nhiễm mỡ

Hệ quả nguy hiểm của gan nhiễm mỡ không kiểm soát

Gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) là tình trạng tích tụ mỡ trong tế bào gan mà không liên quan đến rượu. Bệnh thường gặp ở người thừa cân, béo phì, tiểu đường type 2, rối loạn lipid máu hoặc có lối sống ít vận động, ăn nhiều đường, tinh bột tinh chế và chất béo bão hòa.

Ở giai đoạn đầu, NAFLD thường không có triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát, mỡ tích tụ lâu ngày sẽ gây viêm gan, tổn thương tế bào gan, tiến triển thành xơ gan và làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Một nguyên nhân thúc đẩy sự tiến triển của NAFLD chính là sự mất cân bằng giữa gốc tự do và hệ thống chống oxy hóa nội sinh. Gốc tự do sinh ra quá mức trong quá trình chuyển hóa mỡ sẽ kích hoạt peroxid hóa lipid, làm tổn hại màng tế bào, gây viêm và tăng men gan. Khi cơ thể không đủ khả năng trung hòa gốc tự do, tế bào gan sẽ bị tổn thương kéo dài, thúc đẩy quá trình xơ hóa và suy giảm chức năng gan.

Hệ thống chống oxy hóa đóng vai trò trung hòa các gốc tự do này, bảo vệ tế bào gan

Glutathione - chất chống oxy hóa chủ lực hỗ trợ bảo vệ gan