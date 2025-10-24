Vai trò của Lương Bằng Quang trong vụ bán thực phẩm giảm cân giả của Ngân 98

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang (SN 1982, ngụ phường Chánh Hưng, TP.HCM) về tội “Đưa hối lộ”. Cơ quan điều tra đang mở rộng, làm rõ thêm vai trò và hành vi của Quang trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai) chủ mưu thực hiện.

Tại cơ quan điều tra, Ngân khai đã thành lập Công ty TNHH TM-DV ZuBu (địa chỉ 154 Phạm Văn Chiêu, phường Thống Tây Hội, TP.HCM) nhờ mẹ ruột – bà Trần Thị Thạnh đứng tên giám đốc, cùng hộ kinh doanh ZuBu Shop (14 Nguyễn Trãi, phường Chợ Quán, TP.HCM) do Mã Tuấn Vũ đứng tên.

Ngân 98 tận dụng sự nổi tiếng của mình trên các trang mạng xã hội như Facebook, Fanpage, TikTok… để quảng cáo và bán các sản phẩm giảm cân “Super Detox X3, X7, X1000” và “viên rau củ Collagen”.

Hiện công an đang mở rộng điều tra về các hành vi, vai trò của những người liên quan đến vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Ngân 98, tức Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai) chủ mưu thực hiện. Ảnh: CA

Hoạt động kinh doanh qua công ty ZuBu do Ngân trực tiếp điều hành, trong khi dòng tiền từ hộ kinh doanh ZuBu Shop do Lương Bằng Quang kiểm soát. Cơ quan điều tra nhận định, với sức ảnh hưởng của Ngân 98 trên mạng xã hội, lượng hàng bán ra rất lớn, thu lợi mỗi năm hàng trăm tỷ đồng. Từ lời khai của Ngân, cơ quan chức năng xác định vai trò của Lương Bằng Quang trong hoạt động này là không nhỏ.