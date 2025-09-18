Vai không tặc của 'diễn viên trăm tỷ' Võ Điền Gia Huy

Võ Điền Gia Huy là "diễn viên trăm tỷ" hiếm hoi tại Việt Nam, sau khi góp mặt trong Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (248 tỷ đồng). Khả năng cao nam diễn viên bỏ túi thêm bộ phim trăm tỷ đồng Tử chiến trên không - dự án của đạo diễn Hàm Trần đang được khán giả dành nhiều lời khen.

Sinh năm 1996 tại Tây Ninh, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, Võ Điền Gia Huy khởi đầu sự nghiệp với kịch, chụp lookbook và đóng MV. Bước ngoặt sự nghiệp đến khi anh vào vai Ian trong Thưa mẹ con đi (2019), giúp tên tuổi được biết đến nhiều hơn.

Vai không tặc ở Tử chiến trên không

Tối 16/9, Võ Điền Gia Huy quay lại màn ảnh rộng với vai Tí - một trong bốn tên cướp máy bay trong bom tấn hành động Tử chiến trên không. Anh trở lại sau chiến thắng Giải thưởng Đặc biệt của Ban giám khảo tại Liên hoan phim châu Á New York lần thứ 24 với Skin of Youth - Ồn ào tuổi trẻ.

Trong Tử chiến trên không, Tí được xây dựng là hình mẫu của tội phạm lạnh lùng, sẵn sàng dùng bạo lực trấn áp con tin. Tí không nói nhiều, ánh mắt sắc lạnh và hành động dứt khoát. Song, ẩn sau sự cứng rắn là số phận éo le khiến anh rơi vào con đường phi pháp.

“Dù ở những phân đoạn chỉ lấy hình ảnh từ xa, tôi dành 100% sức lực và sự tập trung để diễn xuất và thể hiện phân đoạn hành động. Trên phim trường, tôi lập kỷ lục diễn viên bị chấn thương nhiều nhất. Ở những màn đối kháng, Tí tác động người khác nhưng người bị thương lại là chính mình”, Võ Điền Gia Huy nói.