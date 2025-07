﻿'Vai diễn cuối cùng' lập hat-trick tại Gala Công chiếu và Trao giải Media24h 2025: Mở ra cánh cửa điện ảnh quốc tế

Phim Vai diễn cuối cùng của đội aeX Team đã xuất sắc giành 3 giải thưởng lớn, một cú hat-trick danh giá, hiện thực hóa giấc mơ làm phim quốc tế của các nhà làm phim trẻ. Sự kiện không chỉ vinh danh những gương mặt trẻ xuất sắc, mà còn đánh dấu một bước tiến mới cho sân chơi làm phim tốc chiến dành cho giới trẻ yêu điện ảnh và truyền thông. Đêm Gala thu hút rất nhiều khách mời là các nghệ sỹ, nhà báo, doanh nhân, giảng viên các trường CĐ-ĐH, đại diện tổ chức, doanh nghiệp… và các đội chơi tham gia.

Bà Hoàng Thị Thanh Hằng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Công ty Truyền thông Tạp kỹ TRIHD ASIA, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc

MC Đinh Thuận Nhân và MC Vũ Đình Phúc dẫn dắt chương trình

Khác biệt với mọi sân chơi làm phim khác, Media24h là một cuộc đua thực chiến tốc độ. Các đội chơi phải bốc thăm thể loại & yếu tố văn hóa, sau đó thực hiện mỗi công đoạn từ kịch bản, sản xuất đến hậu kỳ trong 24 giờ liên tục, đồng thời thực hiện video ngắn để quảng bá phim trên mạng xã hội. Chủ đề năm nay “Sài Gòn Vibe” đặt ra bài toán khó, làm sao kết nối chất liệu văn hóa Việt với nhịp sống đương đại mà vẫn hấp dẫn giới trẻ? Kết quả chính là một mùa phim đa sắc: từ cải lương, hát bội, nón lá, gỏi cuốn, phin cà phê… những cốt truyện được thể hiện qua các thể loại từ hài, tình cảm đến trinh thám… tất cả hòa vào nhau, tạo nên một bức tranh Sài Gòn đa chiều và đầy rung động.

Vai diễn cuối cùng của đội aeX Team xuất sắc giành cú hat-trick với 3 giải thưởng lớn: Phim ngắn xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất

Các Giải thưởng chính thức của Cuộc đua sản xuất Media24h 2025:

Phim ngắn xuất sắc nhất: Vai diễn cuối cùng - đội aeX Team

Đạo diễn xuất sắc nhất: Vai diễn cuối cùng - đội aeX Team

Quay phim xuất sắc nhất: Vai diễn cuối cùng - đội aeX Team

Kịch bản hay nhất: Mang mẹ theo cùng - đội Dan Team

Diễn viên ấn tượng nhất: Ám hương - đội The Action

Phim được yêu thích nhất: Tách - đội Our Twenties

Vai diễn cuối cùng của đội aeX Team xuất sắc giành cú hat-trick với 3 giải thưởng lớn là: Phim ngắn xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và quay phim xuất sắc nhất.

Đội aeX Teamchia sẻ về phim ngắn đầu tay của mình



Ông Marcus Clayton – Hiệu trưởng Trường Quốc tế Furen International School chia sẻ về Giải thưởng Chuyến làm phim quốc tế tại Singapore dành cho Phim ngắn xuất sắc nhất

Giải thưởng Phim ngắn xuất sắc nhất Cuộc đua sản xuất Media24h 2025 là một cơ hội làm phim quốc tế với chuyến đi 4N3Đ tới Singapore. Đây là lần đầu tiên một phim đầu tay trong khuôn khổ Media24h đạt được thành tích trọn vẹn như vậy – một bước tiến lớn từ phim ngắn 5 phút đến cơ hội giao lưu và sản xuất tại môi trường chuyên nghiệp quốc tế. “Chúng em không nghĩ phim đầu tay của mình lại có thể đi xa đến thế”, đại diện đội aeX Team chia sẻ tại Gala.

Đội Ae Cây nhà lá vườn, phim Người giữ thanh âm - Top 5

Top 10 đội có phim lọt vào chung kết

Trên sân khấu Gala, top 5 phim ngắn xuất sắc nhất đã được công chiếu và nhận về những góp ý hữu ích từ BGK gồm Mang mẹ theo cùng – Đội Dan Team, Người giữ thanh âm – Đội Ae Cây nhà lá vườn, Vai diễn cuối cùng – Đội aeX Team, Tách – Đội Our Twenties, Ám hương – Đội The Action. Mỗi phim là một “tinh thể sáng tạo” được kết tinh từ áp lực thời gian, tình yêu văn hóa và tư duy thẩm mỹ đầy mới mẻ. Các bạn trẻ có thể chưa chạm đến độ chuyên nghiệp, nhưng chính việc vượt khỏi vùng an toàn, dám bấm máy, dám kể, dám sai đã làm các bạn trở thành những nhà làm phim thực thụ đầy tỏa sáng trong đêm Gala.

Nhà báo, Nhà phê bình điện ảnh Hoàng Tuấn, TBT Tạp chí Thế giới điện ảnh, Trưởng BGK phát biểu tại buổi lễ

Bà Hoàng Thị Thanh Hằng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Công ty Truyền thông Tạp kỹ TRIHD ASIA, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ: “Cuộc đua sản xuất Media24h mùa đầu tiên là một hoạt động nhỏ nằm trong khuôn khổ của C.UP Camp với 3 đội chơi, những thí sinh đầu tiên tin rằng, 24 giờ không ngủ có thể tạo nên một bộ phim đáng nhớ. Mùa hai, Media24h bước ra như một chương trình độc lập với 6 đội chơi. Và tại mùa ba, cuộc thi có 56 đội đến từ khắp các trường đại học - CĐ, học viện và nhóm làm phim trẻ. Từ 3 đội chơi mùa đầu đến 56 đội mùa 3, Media24h đã chứng minh rằng, khi có niềm tin vào thế hệ trẻ, chúng ta sẽ thấy họ làm được những điều kỳ diệu, kể cả trong 24 giờ".

Nhà báo, Nhà phê bình điện ảnh Hoàng Tuấn, TBT Tạp chí Thế giới điện ảnh, trưởng BGK nhận định: “Với thử thách bốc thăm đề tài và chủ đề ngẫu nhiên thì tôi không kỳ vọng sẽ có phim hoàn chỉnh trong 24h, nhưng một số phim thực sự làm tôi bất ngờ vì sự chỉn chu, kỹ thuật tốt và ngôn ngữ kể chuyện có nghề".

Khép lại hành trình Media24h 2025, mở ra cánh cửa nghề nghiệp cho các nhà làm phim

Media24h không chỉ là một cuộc thi, mà là nơi thử lửa của người trẻ bước vào ngành sáng tạo nội dung, là bệ phóng để các nhà làm phim trẻ tìm ra ngôn ngữ kể chuyện của riêng mình. Mùa thứ 3 của Cuộc đua sản xuất Media24h có 56 đội thi với hàng trăm thí sinh đến từ các trường đại học, cao đẳng, học viện và nhóm làm phim trẻ.

Chỉ trong 24 giờ sản xuất cho các công đoạn chính, các đội đã cho ra đời những bộ phim ngắn đầy sáng tạo, phản ánh các vấn đề xã hội, tâm lý giới trẻ và truyền cảm hứng tích cực đến người trẻ. MEDIA24H 2025 khép lại nhưng mỗi người trẻ đã kịp viết cho mình một chương điện ảnh riêng, bằng ngôn ngữ của thời đại, cảm xúc của cá nhân, và cốt lõi văn hóa của dân tộc. Những “Sài Gòn Vibe” mà các bạn để lại không chỉ là phim, mà là cảm hứng cho một hành trình làm nghề nghiêm túc, trách nhiệm và không ngừng sáng tạo.

Cuộc đua sản xuất Media24h đang dần trở thành một "vườn ươm" của thế hệ đạo diễn, biên kịch, quay phim, diễn viên… tương lai. Và Vai diễn cuối cùng chỉ là sự khởi đầu cho hành trình dài hơn, rộng hơn của một thế hệ làm phim trẻ đầy bản lĩnh và cảm xúc. Cuộc thi do Công ty Truyền thông Tạp Kỹ TRÍHD ASIA, Tạp chí Thế giới Điện ảnh, và Học viện C.UP Academy phối hợp tổ chức, với sự bảo trợ truyền thông của Đài Truyền hình TP.HCM (HTV).