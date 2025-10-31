VAFI ước tính lượng vàng trong dân tới hơn 2.000 tấn?

Theo VAFI, hiện Việt Nam đang miễn thuế với kinh doanh vàng miếng, trong khi nhiều nước đều có chính sách mạnh chống vàng hóa nền kinh tế nhằm ổn định tỉ giá, bảo vệ đồng nội tệ và đẩy mạnh dòng vốn nhàn rỗi đi vào hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán. Nhờ đó, cộng đồng doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế các nước được hưởng lợi về đi vay lãi suất thấp.

Trước những thông tin về số liệu dự trữ vàng trong dân chưa thống nhất, trao đổi với phóng viên chiều 31-10, một chuyên gia của VGTA cho biết con số 500 tấn vàng trong nước được nêu ra thời gian qua được các chuyên gia căn cứ vào số liệu của Hội Đồng vàng thế giới (WGC) chia sẻ.

Một cơ sở khác là số liệu của cơ quan hải quan về nhập khẩu vàng trong các năm từ những năm 1990 đến 2023 số liệu vàng xuất khẩu các năm đó. Có điều, không có số liệu về xuất nhậu khẩu vàng lậu trong những năm đó – nhất là những thời điểm giá vàng trong nước và thế giới duy trì ở mức cao.