VAFI kiến nghị áp thuế 10% với kinh doanh vàng

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa gửi công văn lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước (NHNN),... đề xuất áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh vàng vật chất.

Thuế thấp, dòng tiền đổ vào đầu cơ vàng

Về chính sách thuế hiện nay đối với kinh doanh vàng, theo VAFI, vàng miếng được miễn thuế GTGT, còn thuế GTGT đối với kinh doanh vàng nữ trang được xác định trên cơ sở lấy giá bán trừ giá mua nhân với thuế suất 10% (theo bảng giá niêm yết).

“Giả sử doanh nghiệp mua - bán 1 lượng vàng trang sức giá từ 97 đến 100 triệu đồng, chênh lệch giữa giá mua và bán là 3 triệu đồng thì chỉ phải nộp thuế khoảng 300.000 đồng.