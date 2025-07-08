Vạch trần thủ đoạn dụ dân nghèo và con bạc khát nước vào đường dây lừa đảo

Tương tự, một clip khác ghi lại cảnh cô gái định nhảy cầu vì nợ 600 triệu đồng, may mắn gặp “boss kéo” tên Phương Hằng Master. Sau vài câu hỏi han và lên xe “giải cứu”, cô gái được “kéo” thắng đúng số tiền đang nợ chỉ trong vài phút. “Đưa người về bờ” trở thành câu nói quen thuộc của nhóm này.

Chỉ sau chưa đầy 30 phút, tài khoản Long 9 Ngón hiện lên con số thắng hơn 2,6 tỷ đồng. Cảnh “kéo” tiền từ nhà cái một cách dễ dàng như trò chơi trẻ con được quay lại và chia sẻ tràn lan trên mạng.

Trong clip được lan truyền, Long 9 Ngón than thở chuyện bị “kỳ bẽo” (tổ chức sòng bạc bịp) lột sạch tiền, nợ nần chồng chất. Dù có lời “trách nhẹ”, Bảo Las Vegas vẫn mời Long ngồi vào sòng online, hướng dẫn đặt cược.

Nguyễn Sỹ Cầu (tức Long 9 Ngón) - giang hồ mạng từng nổi danh trên TikTok với các clip “kéo view” hàng trăm nghìn lượt xem – xuất hiện ủ rũ, thất thần tại căn nhà của Bảo Las Vegas, một trong những “boss kéo” đình đám.

Đáng chú ý, không chỉ nhắm vào con bạc, các “boss kéo” còn tiếp cận cả những người yếu thế. Một bà mẹ đơn thân mang thai ở Hà Tĩnh, bị bệnh tim, cần 100 triệu đồng điều trị. Sau vài lượt chơi được "boss kéo" hỗ trợ, chị bất ngờ thắng 170 triệu. Nhiều người rơi nước mắt trong clip, còn cộng đồng mạng hoang mang: “Phép màu hay kịch bản lừa đảo?”.

Những câu chuyện “thay đổi số phận” theo kiểu thần kỳ như trên được dựng thành clip có kịch bản, dựng cảnh, cắt ghép công phu để lan truyền rộng rãi trên TikTok, Facebook, YouTube... Nhắm vào tâm lý mong muốn đổi đời nhanh chóng của người nghèo, con bạc khát nước.

Mỗi “boss kéo” đều nổ là có khả năng “đánh sập nhà cái” để “đưa anh em về bờ”, có kinh nghiệm “đọc bài”, “soi cầu bằng AI”, “từng làm trong casino”, “có tool bí mật” để dụ dỗ người chơi.

Phương Hằng Master diễn cảnh "kéo" giúp người nghèo.

Ngoài Bảo Las Vegas và Hằng Master, mạng xã hội còn xuất hiện nhiều cái tên quen thuộc như Jenny Phương Trinh, Kiều Trang, Bạch Quân, Cô Long Hội, Bá Long, Đức Việt, Thái Bo, Hoàng Duy, Gia Đức… Tất cả đều có hàng chục nghìn lượt theo dõi, livestream liên tục, dựng cảnh “kéo người về bờ”, đánh vào lòng tin của người yếu thế.

Sập bẫy Dân nghèo và những con bạc thua tha sập bẫy 'boss kéo' đông như quân Nguyên”, anh Long (tên nhân vật đã thay đổi) - một người dân ở TP.HCM - chia sẻ khi nhắc đến các đường dây lừa đảo cờ bạc đang rầm rộ trên mạng xã hội. Nhưng anh Long là ai?

Theo đạo diễn P.L – người từng tham gia nghiên cứu kịch bản cho một dự án phim Việt Nam lấy cảm hứng từ bộ phim Trung Quốc nổi tiếng No More Bets (Được ăn cả, ngã về không): nhân vật Long là người từng tận mắt chứng kiến hoạt động lừa đảo cờ bạc online, thậm chí đã sang tận Campuchia để tìm hiểu.

Trớ trêu thay, chính người vợ của anh Long sau đó lại trở thành nạn nhân, bị khủng hoảng tâm lý vì trót dính vào nhóm “boss kéo”, mất một khoản tiền lớn. Từ đó, anh quyết định tiếp tục tìm hiểu, lần này không vì kịch bản, mà là để lật tẩy bản chất thật sự của trò “kéo về bờ”.Và anh gọi trải nghiệm mới của mình là “No More Bets”.