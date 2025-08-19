Vạch đích không phải lúc nào cũng là thiên đường

Ngay từ khi mới bước chân vào nghề, tôi đã phải sống với định kiến: “Con của nghệ sĩ Thanh Nga thì phải hát hay, diễn giỏi”. Dù tôi chọn con đường hài kịch chứ không phải cải lương nhưng luôn bị so sánh với cái bóng vĩ đại của mẹ.

Ai làm nghề cũng nỗ lực nhưng với tôi, có lẽ sự cố gắng đó không bao giờ là đủ. Sau nhiều nỗ lực, diễn viên khác có thể được khen ngợi đã làm mới, đã cố gắng, còn tôi thường được mặc định “phải làm được nhiều hơn thế, phải giỏi hơn nữa”.

Nghệ sĩ Hà Linh lúc nhỏ và mẹ - cố Nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga - Ảnh do nhân vật cung cấp

Tôi có một áp lực khác là phải gìn giữ tình thương của khán giả dành cho mẹ, không làm ảnh hưởng danh tiếng của mẹ. Từ công việc, hành vi cho đến lời ăn tiếng nói, tôi đều phải cẩn trọng.

Tôi từng mở quán nhậu rất đông khách nhưng chỉ sau 3 tháng, tôi phải đóng cửa. Một phần vì sức khỏe khi thường xuyên tiếp khách, nhưng trên hết là nỗi sợ làm ảnh hưởng đến thanh danh của mẹ. Tôi sợ những lời xì xào kiểu như: “Con của nghệ sĩ Thanh Nga mà đi bán quán nhậu”.

Cũng có người giới thiệu tôi bán hàng online với những cơ hội kiếm tiền không nhỏ. Thế nhưng, tôi không dám nhận lời bởi tôi sợ nếu có bất kỳ sai sót nào sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của mẹ.

Tôi vẫn nhớ, hồi lớp Sáu lớp Bảy, mỗi lần có người nhận ra tôi là “con trai nghệ sĩ Thanh Nga”, tôi liền nói “không phải” rồi vội vàng bỏ đi. Đơn giản vì tôi từng nghe những lời nhận xét “con của Thanh Nga mà ăn mặc vậy hả?” dù tôi luôn mặc lành lặn, chỉn chu. Có lẽ, mọi người đã soi chiếu hào quang của mẹ lên tôi, mặc định tôi cũng phải lung linh.

Nghệ sĩ Hà Linh - Ảnh do nhân vật cung cấp

Ngày xưa, khi tôi cùng Hữu Lộc (cố nghệ sĩ Hữu Lộc - PV) và Hữu Tâm đi tấu hài, chúng tôi luôn dặn MC: “Xin đừng giới thiệu Hà Linh là con nghệ sĩ Thanh Nga, Hữu Lộc là em nghệ sĩ Hữu Châu…”. Chúng tôi muốn khán giả biết đến mình là những diễn viên trẻ, tự đứng trên đôi chân của mình. Khi không biết chúng tôi là ai, khán giả cười thoải mái với những gì chúng tôi diễn. Nhưng khi khán giả biết thân thế của chúng tôi, tiếng cười dường như ít đi; sự soi xét, kỳ vọng cũng lớn hơn vì cái bóng “con nhà nòi” quá lớn.

Tôi hiểu rằng bên cạnh việc được hưởng hào quang và danh tiếng của mẹ, việc chịu áp lực là điều hiển nhiên. Đó cũng là những áp lực, kỳ vọng tôi phải vượt qua. Được làm con của mẹ Thanh Nga là điều tôi luôn tự hào. Tôi vẫn yêu nghệ thuật, vẫn muốn cống hiến, nhưng con đường của tôi sẽ khác. Tôi không thể là bản sao của mẹ. Điều quan trọng là tôi đã sống và làm việc hết mình bằng tất cả niềm đam mê.