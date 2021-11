Vaccine kém hiệu quả trước biến thể mới B.1.1.529 với số lượng đột biến cao

Cơ quan an ninh y tế Anh cho biết, biến thể có tên B.1.1.529 có tới 32 đột biến trong protein gai, bộ phận vốn giúp virus SARS-CoV-2 xâm nhập tế bào con người và chính là mục tiêu mà hầu hết các loại vaccine nhắm đến để tạo ra hệ miễn dịch chống lại COVID-19. Các đột biến ở protein gai có thể ảnh hưởng đến khả năng truyền bệnh và lây lan của virus, song cũng khiến các tế bào miễn dịch khó tấn công lại mầm bệnh hơn.



Theo cơ quan an ninh y tế Anh, đây là biến thể quan trọng nhất mà giới chức y tế nước này phải đối mặt cho đến nay và nghiên cứu khẩn cấp đang được tiến hành để tìm hiểu thêm về khả năng lây truyền, mức độ nghiêm trọng và tính nhạy cảm với vaccine. Do lo ngại mức độ lây nhiễm, Anh cũng đã ngay lập tức đưa các hạn chế đi lại đối với Nam Phi và 5 quốc gia láng giềng của Nam Phi.



Các trường hợp đầu tiên mắc biến thể B.1.1.529 được ghi nhận tại Botswana vào ngày 11/11. Ba ngày sau đó, Nam Phi ghi nhận trường hợp đầu tiên. Hong Kong (Trung Quốc) cũng ghi nhận 1 ca mắc biến thể B.1.1.529, là một người đàn ông 36 tuổi trở về Nam Phi./.