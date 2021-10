Kết quả nghiên cứu vừa được công bố hôm nay (22/10) khi Mỹ đang xem xét mở rộng tiêm chủng cho nhóm 5-11 tuổi. Nếu cơ quan quản lý cho phép, việc tiêm phòng có thể bắt đầu vào đầu tháng tới.



Chi tiết về nghiên cứu của Pfizer được đăng trực tuyến. Các cố vấn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) sẽ công khai tranh luận về những bằng chứng vào tuần tới.

Ảnh minh họa: Times of India

FDA dự kiến ​​sẽ đăng đánh giá độc lập về dữ liệu an toàn và hiệu quả của vắc xin Covid-19 vào ngày 29/10. Nếu FDA phê duyệt, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về những trẻ nào sẽ được tiêm vào đầu tháng 11.



Hiện tại, ở Mỹ, vắc xin Pfizer đã được phê duyệt cho tất cả những người từ 12 tuổi trở lên. Tuy nhiên, các bác sĩ nhi khoa và nhiều bậc cha mẹ đang chờ đợi vắc xin bảo vệ cho trẻ nhỏ hơn trước nguy cơ của biến thể Delta và giúp trẻ tiếp tục đến trường.



Chính quyền Mỹ đã mua đủ lượng vắc xin dành cho trẻ em - đựng trong các lọ đặc biệt có nắp màu cam để phân biệt với vắc xin dành cho người lớn - cho khoảng 28 triệu trẻ em từ 5 đến 11 tuổi trên toàn quốc. Nếu được phê duyệt, hàng triệu liều sẽ vận chuyển nhanh chóng trên khắp đất nước, cùng với kim tiêm cỡ phù hợp.



Một nghiên cứu của Pfizer có sự tham gia của 2.268 trẻ từ 5-11 tuổi đã tiêm hai mũi cách nhau ba tuần bằng giả dược hoặc vắc xin liều thấp. Mỗi liều bằng một phần ba lượng được cung cấp cho thanh thiếu niên và người lớn.



Các nhà khoa học tính toán vắc xin liều thấp có hiệu quả gần 91%, dựa trên 16 ca Covid-19 ở trẻ được tiêm giả dược so với 3 ca Covid-19 ở trẻ được tiêm chủng. Không có ca bệnh nặng nào nhưng những trẻ được tiêm vắc xin có các triệu chứng nhẹ hơn nhiều so với những trẻ chưa tiêm.



Ngoài ra, trẻ nhỏ được tiêm phòng liều thấp đã phát triển mức độ kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 mạnh như thanh thiếu niên được tiêm vắc xin đầy đủ.



Theo CDC, ngay cả khi biến thể Delta tăng mạnh trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9, vắc xin Pfizer vẫn có hiệu quả 93% trong việc ngăn ngừa nhập viện ở trẻ em từ 12 đến 18 tuổi.



Nghiên cứu của Pfizer ở nhóm trẻ nhỏ cho thấy các mũi tiêm liều thấp tỏ ra an toàn, với các tác dụng phụ tương tự hoặc ít hơn thanh thiếu niên như đau cánh tay, sốt hoặc đau nhức.



Khảo sát không đủ lớn để phát hiện bất kỳ tác dụng phụ nào cực kỳ hiếm gặp, chẳng hạn như viêm tim thỉnh thoảng xảy ra sau liều thứ hai, chủ yếu ở nam thanh niên.



Trẻ em có nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tử vong thấp hơn so với người lớn tuổi. Gần 6,2 triệu trẻ em Mỹ đã bị nhiễm Covid-19, riêng 6 tuần qua có tới 1,1 triệu ca. Hơn 630 người Mỹ dưới 18 tuổi tử vong.