Vắc xin ARCT-154 của Việt Nam thử nghiệm giai đoạn 2 và 3a trên 1.000 người

338 tình nguyện viên tiêm xong mũi 1 vắc xin ARCT-154



Ngày 29/9, đoàn công tác của Bộ Y tế cùng các chuyên gia đang thực hiện nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin ARCT-154 phòng Covid-19 đã làm việc với huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh - địa phương đang thực hiện thử nghiệm lâm sàng vắc xin này.



Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu trường Đại học Y Hà Nội, giai đoạn 2 và 3a, vắc xin này được thử nghiệm lâm sàng tại Hà Nội, Bắc Ninh và Long An với khoảng 1.000 tình nguyện viên.



Tại Bắc Ninh, việc thử nghiệm lâm sàng được triển khai tại huyện Yên Phong ở các xã Tam Giang, Yên Phụ, Hoà Tiến, Đông Thọ và Thị trấn Chờ.

Tình nguyện viên tiêm vắc xin ARCT-154 của Việt Nam.

Từ ngày 20-23/9, nhóm nghiên cứu bắt đầu tuyển tình nguyện viên, từ ngày 24-26/9 tổ chức khám sàng lọc. Qua khám sàng lọc hơn 500 tình nguyện viên tuổi từ 18-65, nhóm nghiên cứu đã thu tuyển được 338 người. Ngày 27-29/9 tiêm mũi 1 vắc xin ARCT-154 cho nhóm tình nguyện viên này.



Vắc xin ARCT-154 được nghiệm thu giữa kỳ giai đoạn 1 về tính an toàn



PGS.TS Phạm Thị Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Dược lý Lâm sàng, nghiên cứu viên của nhóm nghiên cứu trường Đại học Y Hà Nội, cho biết, báo cáo giữa kỳ giai đoạn 1 về tính an toàn của vắc xin ARCT-154 đã được Hội đồng Đạo đức Y sinh học Bộ Y tế nghiệm thu ngày 20/9. Các kết quả bước đầu cho thấy vắc xin ARCT-154 an toàn trên người tình nguyện khoẻ mạnh.



“Chúng tôi đánh giá đây là nghiên cứu có tính khoa học và đảm bảo các điều kiện để triển khai giai đoạn tiếp theo. Hội đồng đánh giá giai đoạn 1, vắc xin này an toàn. Về tính sinh miễn dịch và hiệu quả bảo vệ, chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, triển khai giai đoạn 2 và 3 tại Bắc Ninh, Hưng Yên và Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Tháp với tổng số hơn 20.000 người tình nguyện. Sau khi có kết quả của giai đoạn 3, Bộ Y tế sẽ có những kết quả cuối cùng về hiệu lực bảo vệ của vắc xin này”, TS Nguyễn Ngô Quang nói.



Cũng theo TS Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, vắc xin ARCT-154 theo công nghệ mRNA được phát triển trên cơ sở vắc xin ARCT- 021 (đã có các kết quả nghiên cứu giai đoạn 1, 2 và 3 ở Mỹ và Singapore). Vì thế Hội đồng đạo đức đã cho phép để đảm bảo tiến độ và thời gian và đặc biệt có được vắc xin theo công nghệ trên nhằm phục vụ cho công cuộc phòng chống dịch ở Việt Nam, nghiên cứu này được triển khai gối đầu giai đoạn 2 và 3a.



Trường Đại học Y Hà Nội và Viện Pasteur TP.HCM đang tiến hành triển khai giai đoạn 2 và 3a. Hiện việc tiêm mũi 1 hiện đã hoàn thành tại Bắc Ninh và Vĩnh Long.



Theo đề cương của nghiên cứu, dự kiến việc tiêm mũi 2 vắc xin này với người tình nguyện của gian đoạn 2 và 3a tại Yên Phong sẽ diễn ra khoảng ngày 25-27/10. Tại phía Nam, cũng khoảng thời gian này sẽ diễn ra việc tiêm thử nghiệm mũi 2 cho người tình nguyện.



“Vắc xin ARCT-154 được phát triển theo công nghệ mRNA tương tự vắc xin Pfizer và Moderna. Nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy điểm vượt trội của vắc xin này là tác động tốt trên các biến chủng của SARS-CoV-2 đặc biệt trên biến chủng Delta”, PGS.TS Phạm Thị Vân Anh nói.



Dự kiến giai đoạn 3a sẽ kết thúc vào ngày 24/11, nhóm nghiêm cứu sẽ đánh giá và báo cáo kết quả thử nghiệm vào ngày 30/12. Nếu kết quả tốt nhóm nghiên cứu sẽ xin cấp phép khẩn cấp đối với vắc xin ARCT-154.