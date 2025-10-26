Va chạm xe máy kinh hoàng ở TPHCM, nạn nhân bị hất lên cao rồi rơi xuống tử vong

Ngày 26/10, Công an phường Phú Lâm (TPHCM) đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy khiến ông Huỳnh Minh Thành (SN 1964, quê Tây Ninh) tử vong.

Theo camera an ninh, ông Huỳnh Minh Thành điều khiển xe máy trên đường Hậu Giang (hướng từ cầu Hậu Giang về Bến xe Miền Tây) với tốc độ cao.

Khi đến giao lộ, xe ông Thành tông thẳng vào xe tay ga do một người đàn ông hành nghề xe ôm công nghệ đang băng ra từ hẻm.