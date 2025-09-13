Va chạm với ô tô tải đang rẽ trái, hai nữ sinh 16 tuổi đi xe máy thương vong

Trần Tuyên| 13/09/2025 12:52

Xe máy do nữ sinh 16 tuổi ở Cà Mau điều khiển chở bạn học xảy ra va chạm với ô tô tải lưu thông cùng chiều đang rẽ trái, khiến cả hai thương vong.

Ngày 13/9, thông tin từ UBND xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 nữ sinh thương vong.

TNGT Cà Mau.jpg
Người dân địa phương đưa 2 nữ sinh đi cấp cứu sau vụ tai nạn giao thông. Ảnh: H.B

Theo đó, vào khoảng 12h45 ngày 12/9, em N.T.M. điều khiển xe máy mang BKS 68NA-031.xx chở bạn học L.H.T. (16 tuổi, cùng ngụ xã Trí Phải) lưu thông trên quốc lộ 63.

Khi đến đoạn qua địa phận thuộc ấp 2, xã Trí Phải, xe máy của 2 nữ sinh bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô tải mang BKS 69C-007.xx lưu thông cùng chiều phía trước, đang rẽ trái do anh N.H.M. (39 tuổi, ngụ cùng địa phương) điều khiển.

Sau cú va chạm, 2 nữ sinh té ngã xuống đường, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 13h55 cùng ngày, em M. tử vong.

Công an xã Trí Phải đang phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ việc.

