Va chạm trên cao tốc: Một ô tô lật ngang, một xe biến dạng

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h40 sáng nay (4/10), trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh.

Thông tin ban đầu, dòng xe lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương theo hướng từ Tây Ninh đi Đồng Tháp. Khi đến Km22+750 đã xảy ra va chạm giao thông giữa ô tô cứu thương BKS 71A 23752 và xe tải BKS 51D 96398.

Tai nạn khiến xe tải bị lật ngang, ô tô cứu thương biến dạng. Tài xế xe cứu thương bị kẹt trong cabin đã được giải cứu, đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.