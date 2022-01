Va chạm kinh hoàng với xe tải, 4 người trong một gia đình tử vong

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 12/1 tại đường Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua địa phận tổ dân phố Liên Sơn, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Theo Ban An toàn giao thông Thanh Hóa, ô tô tải do anh Lê Hữu An (trú phường Tĩnh Hải, Nghi Sơn) cầm lái xảy ra va chạm với xe máy do anh Nguyễn Trọng Thu (45 tuổi, trú phố Liên Sơn, phường Hải Thượng) điều khiển.