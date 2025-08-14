V.League 2025-2026 trên bàn cân kỳ vọng

Đó là sự xuất hiện của hàng loạt ngoại binh được đánh giá cao về chất lượng - kể cả về chiều cao. Rồi một danh sách khá dài những nhân tố Việt kiều trở về thi đấu tại quê hương cũng là lý do để giải đấu được mong chờ. Nếu như nhà vô địch Thép Xanh Nam Định đặt mục tiêu vô địch 3 năm liên tiếp thì sự chú ý cũng hướng tới Ninh Bình - nhà vô địch giải hạng Nhất 2024-2025.

Ninh Bình trở lại, những Hoàng Đức, Văn Lâm, Quốc Việt, Thanh Bình cũng sẽ trở lại V.League để cùng nhau hiện thực hóa tham vọng của đội. PVF-CAND nhận tấm vé lên V.League trong sự ái ngại về khả năng đua tranh, nhưng lại là cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ được ra sân thường xuyên. Mùa giải này, bóng đá Nam Bộ có phần yếu thế cả về số lượng lẫn chất lượng cạnh tranh, nhưng hẳn nhiên, vẫn không thể nói trước được điều gì.

Các đội bóng nỗ lực, Ban tổ chức cũng nỗ lực, trong đó có việc bổ sung 1 xe VAR. Không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, đây là thông điệp về việc đẩy mạnh tính công bằng và minh bạch, một yếu tố quan trọng, bởi V.League không chỉ cần bàn thắng đẹp, trận đấu kịch tính, mà còn cần niềm tin từ khán giả, huấn luyện viên, cầu thủ.

Mùa giải 2024-2025 chứng kiến sự sụt giảm về lượng khán giả đến sân, V.League 2025-2026 thì sao? Hy vọng từ chức vô địch Đông Nam Á của đội U23, từ trận Siêu cúp hấp dẫn, tiến tới là SEA Games và - nói gì thì nói - sự nỗ lực hết mình, cống hiến hết mình, "thật" hết mình từ các đội bóng... sẽ trở thành những tác nhân thổi lửa cho giải đấu hàng đầu Việt Nam năm thứ 43 - mùa giải kéo dài tới 10 tháng…