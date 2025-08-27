V-League 2025/2026: Sự cố mất điện ở sân Hà Tĩnh, BTC lý giải nguyên nhân

PV/VOV.VN| 27/08/2025 20:56

Trận đấu Hà Tĩnh gặp Thanh Hóa ở sân vận động Hà Tĩnh ở vòng 3 V-League 2025/2026 xảy ra sự cố mất điện. BTC đã lý giải nguyên nhân và ngay lập tức khắc phục.

Phút 66 trận đấu Hà Tĩnh gặp Thanh Hóa ở sân vận động Hà Tĩnh ở vòng 3 V-League 2025/2026 trên sân vận động Hà Tĩnh, hệ thống chiều sáng của sân bất ngờ gặp sự cố. Các dàn đèn không hoạt động khiến trận đấu bị gián đoạn. 

v-league 2025 2026 su co mat dien o san ha tinh, btc ly giai nguyen nhan hinh anh 1
Trận đấu tại sân Hà Tĩnh bị gián đoạn 24 phút. (Ảnh: FPT Play). 

Chia sẻ về sự cố này, BTC giải thông báo: "Tại phút 66 của trận đấu trên sân Hà Tĩnh đã có sự cố liên quan đến hệ thống điện chiếu sáng của sân. Sự cố điện có thể do ảnh hưởng sau cơn bão số 5 tại Hà Tĩnh vừa qua. BTC sân Hà Tĩnh nhanh chóng khắc phục sự cố điện và trận đấu đã diễn ra trở lại sau 24 phút gián đoạn. Hệ thống điện của Truyền hình, bảng LED quảng cáo không bị ảnh hưởng bởi sự cố này". 

v-league 2025 2026 su co mat dien o san ha tinh, btc ly giai nguyen nhan hinh anh 2
Atshimene ghi bàn giúp Hà Tĩnh thắng trận. (Ảnh: VPF). 

Trận đấu tại Hà Tĩnh sau đó kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Hà Tĩnh. Người ghi bàn duy nhất của trận đấu là Atshimene ở phút 44, thời điểm trận đấu chưa bị gián đoạn bởi sự cố. 

Với thắng lợi này, Hà Tĩnh có 6 điểm sau 3 trận và gia nhập nhóm đầu bảng còn Thanh Hóa tụt xuống cuối bảng khi mới chỉ có 1 điểm sau 3 trận. 

Theo vov.vn
