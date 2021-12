V làm hành động lạ với Jungkook hút luôn 9 triệu views

Không phải tự nhiên mà V và Jungkook lại là 2 thành viên BTS được fan "đẩy thuyền" nhiều nhất trong nhóm. Bộ đôi em út nhà BTS thường xuyên có những khoảnh khắc "tâm đầu ý hợp", quan tâm nhau vô cùng đáng yêu trên sân khấu. Chỉ với những cử chỉ nhỏ nhưng đầy tinh tế, V và Jungkook đã khiến dân tình phải phát cuồng.

Đoạn clip ngắn đạt gần 9 triệu views này là một ví dụ điển hình. Cử chỉ trông có phần "lén lút" của V mà ai thực sự tinh ý mới biết được. Nhìn kỹ khoảnh khắc này trong 2 giây, bạn có nhận ra điều gì không?