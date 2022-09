V (BTS) bị chê kênh kiệu, thái độ ngôi sao

Vào ngày 19 tháng 9, một bài viết với tiêu đề "Biểu cảm của V trong video ủng hộ là sao thế?" đã viral trên các diễn đàn mạng Hàn. Tính đến sáng ngày 21 tháng 9, bài viết thu về hơn 201.000 lượt đọc cùng 582 bình luận, 877 lượt đồng tình và 181 lượt phản đối.

Theo người đăng bài (OP), V và các thành viên BTS quay video ủng hộ chương trình thực tập sinh của HYBE. Trong những bức ảnh chụp màn hình do OP ghi lại, V nhìn có vẻ mệt mỏi, ít thân thiện so với mọi người trong nhóm.