Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế bắt đầu thăm Việt Nam

Trước chuyến thăm, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết, chuyến thăm minh chứng rõ ràng cho sự coi trọng lẫn nhau và quyết tâm chính trị mạnh mẽ của hai nước trong việc củng cố, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Ông Triệu Lạc Tế sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo chủ chốt khác của Việt Nam và có nhiều hoạt động quan trọng khác. Đặc biệt ông sẽ dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

Chiều nay Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ dự lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Hai lãnh đạo sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đón Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế tại sân bay. Ảnh: Phạm Hải

Việc lãnh đạo cao nhất của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc thăm Việt Nam và đặc biệt lần đầu tiên cùng với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đồng chủ trì phiên họp của Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc không chỉ góp phần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lập pháp, mà còn là điểm nhấn, tô đậm thêm các thành quả phong phú trên các kênh đối ngoại - ngoại giao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, nhân dân.

Qua đó, củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho hợp tác trên tất cả các lĩnh vực như chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, giao lưu nhân dân… đưa quan hệ song phương phát triển theo hướng ngày càng vững chắc, ổn định, thực chất, hiệu quả hơn.

Trong khi đó Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ cho biết, chuyến thăm của Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế là dịp để Đảng, Chính phủ Trung Quốc gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, Chính phủ Việt Nam nhân dịp Quốc khánh lần thứ 80, thể hiện sự coi trọng của Trung Quốc đối với quan hệ hai Đảng, hai nước và việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược.

Chuyến thăm thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ, tình cảm gắn bó của Trung Quốc dành cho Việt Nam; khẳng định thông điệp rõ ràng về sự ủng hộ lẫn nhau, cùng nhau kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược ở tầm cao mới.