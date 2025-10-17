Ủy viên Bộ Chính trị Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII

Sáng 17-10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (TP Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành ngày làm việc chính thức thứ hai với sự có mặt của 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ thành phố.
Mở đầu phiên làm việc, thay mặt Đoàn chủ tịch, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã báo cáo Đại hội kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII.
Theo đó, tại Hội nghị lần thứ nhất diễn ra chiều 16-10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII đã bầu bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Các Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025- 2030 gồm 4 người, gồm: Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVII; bà Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội; ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII cũng bầu ra 17 người trong Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, trong đó ngoài 5 người trong Thường trực Thành ủy còn có 12 người Ủy viên gồm: Ông Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP Hà Nội; ông Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội; ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội; ông Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Giám đốc Công an TP Hà Nội; ông Đào Văn Nhận, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ông Nguyễn Xuân Lưu, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội; ông Trần Đình Cảnh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội; ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; ông Vũ Đăng Định, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII gồm 12 người. Ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, Giám đốc Sở Tài chính, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVIII.