Ủy viên Bộ Chính trị Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII

Các Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025- 2030 gồm 4 người, gồm: Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVII; bà Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội; ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII cũng bầu ra 17 người trong Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, trong đó ngoài 5 người trong Thường trực Thành ủy còn có 12 người Ủy viên gồm: Ông Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP Hà Nội; ông Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội; ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội; ông Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.