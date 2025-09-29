Ủy ban Hòa bình Việt Nam tham dự Hội nghị Hòa bình kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại Trung Quốc

Hội nghị kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít được tổ chức với chủ đề "Ghi nhớ lịch sử, gìn giữ hòa bình".
|Ông Bành Thanh Hoa, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc vì hòa bình và tài giảm quân bị phát biểu khai mạc Hội nghị.
Được tổ chức với mục đích nhìn lại những bài học từ các cuộc chiến tranh trong quá khứ để trân quý giá trị của hòa bình và trao đổi về cách thức gìn giữ hòa bình và ổn định toàn cầu, sự kiện nhằm thúc đẩy đoàn kết và hợp tác quốc tế vì thịnh vượng chung của tất cả quốc gia.
Phiên khai mạc Hội nghị diễn ra vào sáng 26/9 do ông Bành Thanh Hoa, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc vì hòa bình và tài giảm quân bị chủ trì.
Sự kiện có sự tham dự của hơn 150 đại biểu trong đó có 120 đại biểu quốc tế đến từ 60 quốc gia, là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các nước, đại diện các đại sứ quán các nước, các tổ chức chính trị, viện nghiên cứu, các tổ chức hòa bình của các nước trong đó có nhiều thành viên của Hội đồng Hòa bình thế giới.
Đại biểu phía Trung Quốc gồm có đại diện lãnh đạo Ban liên lạc đối ngoại Đảng Cộng sản Trung Quốc, đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương và chính quyền các địa phương và lãnh đạo các tổ chức thành viên của Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc vì hòa bình và tài giảm quân bị.
Một số nhân vật đáng chú ý bao gồm ông Ulrich Maurer, Cựu Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ; ông Abhisit Vejjajiva, Cựu Thủ tướng Thái Lan; ông Anwar-ul-Haq Kakar, Cựu Thủ tướng lâm thời Pakistan, ông Sergey Nikolaevich Baburin, Cựu Phó Chủ tịch Duma quốc gia Nga, Chủ tịch Hiệp hội các Quỹ Hòa bình quốc tế, ông Iraklis Tsavdaridis đại diện Hội đồng Hòa bình thế giới.
|Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Uông Chu Lưu phát biểu
Phát biểu tại Phiên khai mạc, ông Bành Thanh Hoa nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò lịch sử và tầm vóc vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Phát xít Nhật của Quân đội và Nhân dân Trung Quốc; khẳng định Trung Quốc đã góp phần quan trọng vào chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới, chấm dứt Thế chiến II, thành lập Liên hợp quốc và các thể chế toàn cầu khác, góp phần định hình kỷ nguyên toàn cầu hóa và phát triển thịnh vượng của thế giới trong suốt 80 năm qua.
Ông khẳng định, trước bối cảnh thế giới diễn biến nhanh chóng, ngày càng phức tạp và khó lường như hiện nay, hơn bao giờ hết các nước dù lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu đều cần tham gia đóng góp vào nỗ lực bảo vệ hòa bình và thịnh vượng chung của nhân loại.
Nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) về Sáng kiến Quản trị toàn cầu (GGI) với năm nội hàm, bình đẳng chủ quyền; tôn trọng luật pháp quốc tế; kiên định chủ nghĩa đa phương; cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và hành động tạo kết quả thực chất, ông khẳng định, GGI thể hiện nỗ lực, trách nhiệm của Trung Quốc đối với hòa bình thế giới, với tư cách là một thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Đại biểu quốc tế đánh giá cao ý nghĩa của Hội nghị, coi đây là dịp để không chỉ nhắc lại các bài học của quá khứ mà còn là để cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hành động chung vì hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới, truyền ngọn đuốc hòa bình cho thế hệ trẻ.
Nhiều đại biểu bày tỏ đồng tình việc Trung Quốc khởi xướng GGI trong bối cảnh Liên hợp quốc và chủ nghĩa đa phương đang đối mặt với nhiều thách thức.
Phát biểu tại phiên Hội nghị "Di sản Hòa bình", Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Uông Chu Lưu chúc mừng và đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị Hòa bình, giúp gắn kết các tổ chức, phong trào hòa bình trên thế giới, truyền cảm hứng và giáo dục cho thế hệ trẻ về bảo vệ di sản hòa bình.
Ông khẳng định Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối tác, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; đồng thời kiên định chính sách quốc phòng "bốn không" với mục tiêu kiến tạo và gìn giữ môi trường hoà bình, ổn định để tập trung phát triển đất nước, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời đóng góp tích cực vào các nỗ lực vì hòa bình và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.
|Đại biểu chụp ảnh tại Hội nghị.
Trong bối cảnh hòa bình thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng hiện nay, hơn bao giờ hết quốc gia cần tôn trọng, giữ vững các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, trong đó có các nguyên tắc cơ bản về tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình phù hợp với luật pháp quốc tế, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi.
Trao đổi về vai trò của đối ngoại nhân dân, Chủ tịch Uông Chu Lưu cho rằng các tổ chức nhân dân của mỗi quốc gia đều có vai trò quan trọng trong thúc đẩy hiểu biết, đoàn kết, đối thoại, tăng cường niềm tin và hợp tác giữa các dân tộc, tạo dựng nền tảng xã hội tích cực, góp phần bảo vệ, gìn giữ và phát huy di sản hòa bình của thế giới.
Trong thời gian tới, Ủy ban Hòa bình Việt Nam tiếp tục phát huy quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp với Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc vì hòa bình và tài giảm quân bị, các tổ chức, đối tác nhân dân tiến bộ khác trên thế giới cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu này.