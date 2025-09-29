Ủy ban Hòa bình Việt Nam tham dự Hội nghị Hòa bình kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại Trung Quốc

Hội nghị kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít được tổ chức với chủ đề "Ghi nhớ lịch sử, gìn giữ hòa bình".

Ông Bành Thanh Hoa, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc vì hòa bình và tài giảm quân bị phát biểu khai mạc Hội nghị.

Được tổ chức với mục đích nhìn lại những bài học từ các cuộc chiến tranh trong quá khứ để trân quý giá trị của hòa bình và trao đổi về cách thức gìn giữ hòa bình và ổn định toàn cầu, sự kiện nhằm thúc đẩy đoàn kết và hợp tác quốc tế vì thịnh vượng chung của tất cả quốc gia.

Phiên khai mạc Hội nghị diễn ra vào sáng 26/9 do ông Bành Thanh Hoa, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc vì hòa bình và tài giảm quân bị chủ trì.

Sự kiện có sự tham dự của hơn 150 đại biểu trong đó có 120 đại biểu quốc tế đến từ 60 quốc gia, là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các nước, đại diện các đại sứ quán các nước, các tổ chức chính trị, viện nghiên cứu, các tổ chức hòa bình của các nước trong đó có nhiều thành viên của Hội đồng Hòa bình thế giới.