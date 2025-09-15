Uỷ ban Chứng khoán tuýt còi Timexco: Hồ sơ kiểm toán 2024 bị 'bác bỏ’

Theo BCTC năm 2024 của Timexco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, hai kiểm toán viên ký tên dưới báo cáo là ông Nguyễn Đức Dưỡng, Phó Tổng Giám đốc và ông Đỗ Huy Anh, kiểm toán viên.

Kiểm toán viên cho biết BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định liên quan.

Kiểm toán viên lưu ý tại Thuyết minh số 10, công ty vẫn đang làm việc với các bên liên quan để xử lý tài sản thiếu phát sinh tại cửa hàng xây dựng số 4. Tuy nhiên, vấn đề này không ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán.

Năm 2024, TMC ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.489 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 10 tỷ đồng.