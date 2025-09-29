Theo MACC, cơ quan này đã liên hệ chặt chẽ với Bộ Nội vụ Malaysia (KDN) và đã thảo luận với Cục Đăng ký Quốc gia (JPN). Nhờ sự hợp tác này, MACC đã thu thập được một số tài liệu liên quan đến việc nộp đơn và đăng ký quốc tịch cho các cầu thủ của FAM.

Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) đã đưa ra tuyên bố chính thức liên quan đến cáo buộc làm giả hồ sơ đăng ký của bảy cầu thủ di sản mà Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nộp lên liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), tờ SNE Sports (Malaysia) đưa tin. Theo đó, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia điều tra vụ FAM nhập tịch 7 cầu thủ và đã khép lại hồ sơ.

Sau khi xem xét ban đầu, MACC nhấn mạnh rằng vấn đề này dường như liên quan đến các quy trình kỹ thuật, và ở giai đoạn này, nó không thuộc thẩm quyền của MACC. MACC cũng xác nhận rằng không có hành vi phạm tội nào, theo định nghĩa của Đạo luật MACC năm 2009, được xác định liên quan đến vấn đề này.

Do đó, MACC sẽ không trực tiếp làm việc với FIFA và đã chuyển toàn bộ vấn đề này cho FAM phối hợp với cơ quan quản lý bóng đá thế giới giải quyết. MACC cũng kêu gọi tất cả các bên cho phép quá trình giải quyết diễn ra mà không bị can thiệp và cảnh báo không nên suy đoán có thể gây nguy hiểm cho các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa các bên liên quan.

Lời làm rõ này của MACC được đưa ra vào thời điểm quan trọng, khi lệnh trừng phạt gần đây của FIFA đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đã gây ra mối lo ngại rằng, những người gây ra vụ việc đã phạm tội hình sự theo luật pháp Malaysia.