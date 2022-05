Ủy ban Châu Âu công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam

Trước đó, Ủy viên châu Âu phụ trách tư pháp Didier Reynders cho biết, với sự gia nhập của Việt Nam, Indonesia và Seychelles, số quốc gia và vùng lãnh thổ kết nối với hệ thống chứng chỉ kỹ thuật số của EU đã tăng lên 67. Chứng chỉ của EU sẽ tạo điều kiện cho người dân châu Âu dễ dàng đi lại trong EU và tại nhiều quốc gia khác.

Hộ chiếu vaccine là chứng nhận tiêm chủng Covid-19 điện tử do các cơ sở tiêm chủng và Bộ Y tế ký số xác nhận dựa trên thông tin tiêm chủng Covid-19 của người dân, được sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Liên minh Châu Âu ban hành. Hộ chiếu vaccine được hiển thị trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, PC-Covid. Người dân vào các ứng dụng này để kiểm tra tình trạng cấp hộ chiếu vaccine của cá nhân.

Bộ Y tế Việt Nam thông tin, đến thời điểm này, khoảng hơn 10 triệu người Việt Nam đã có xác nhận hộ chiếu vaccine điện tử. Sắp tới, người dân có thể kiểm tra trên trang tra cứu Bộ Y tế đang thực hiện xây dựng và sẽ công bố trên ứng dụng VNEID. Do đó người dân cần vào các ứng dụng trên để kiểm tra xem mình đã có hộ chiếu vaccine hay chưa.