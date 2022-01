Ưu và nhược của liệu pháp điều trị miễn dịch

Your browser does not support the audio element.

Hệ thống miễn dịch của bạn được tạo thành từ các tế bào bạch cầu cộng với các cơ quan và mô của hệ thống bạch huyết, như tủy xương. Công việc chính của nó là giúp cơ thể bạn chống lại bệnh tật và khỏe mạnh.

Một số loại thuốc trị liệu miễn dịch đã được phê duyệt để chống lại bệnh ung thư và hàng trăm loại thuốc khác đang được thử nghiệm trong các thử nghiệm lâm sàng (nghiên cứu sử dụng những người tình nguyện để thử nghiệm các loại thuốc mới). Nếu liệu pháp miễn dịch có vẻ là cách tốt nhất để chống lại bệnh ung thư, bác sĩ có thể biết về một thử nghiệm lâm sàng mà bạn có thể tham gia.

Trong những năm gần đây, liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư trở thành hướng đi mới đầy triển vọng trong cuộc chiến chống lại bệnh ung thư.

Nếu bác sĩ đề xuất liệu pháp miễn dịch để chống lại bệnh ung thư của bạn, có rất nhiều điều để nói chuyện với họ trước khi bạn quyết định xem liệu pháp đó có phù hợp với mình hay không.