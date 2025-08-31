USD tăng mạnh, tiền đồng mất giá

Sáng 31/8, tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết ở mức 25.240 đồng/USD. Với biên độ 5%, tỉ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.978 - 26.502 đồng/USD. Tỉ giá mua - bán tại Vietcombank và BIDV hiện là 26.183 - 26.502 đồng/USD.

Tại thị trường tự do, giá USD cao hơn, với mức mua - bán là 26.650 - 26.720 đồng/USD. Như vậy, trong tháng 8/2025, giá USD đã tăng khoảng 176 đồng/USD tại các ngân hàng và 140 đồng/USD tại thị trường tự do.

VND mất giá so với đồng USD một phần do người dân có xu hướng giữ USD - Ảnh: Thanh Hoa

Trong tháng 8/2025, VND tiếp tục giảm giá so với đồng USD, bất chấp đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế. DXY - thước đo sức mạnh của đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt - đã giảm 1,9% so với mức ghi nhận cuối tháng 7/2025. Như vậy chỉ tính riêng tháng 8/2025, VND đã mất giá thêm khoảng 0,5 - 1% so với USD. Còn tính từ đầu năm 2025 đến nay, VND mất giá khoảng 3,8% so với đồng USD.

Trước đó, trong tháng 7/2025, VND đã mất giá hơn 3% so với USD dù DXY giảm gần 8%. Điều này khiến VND lao dốc mạnh 10 - 15% so với nhiều đồng tiền lớn như euro, bảng Anh, yen Nhật.

VND mất giá gây áp lực lớn lên các doanh nghiệp nhập khẩu, làm tăng chi phí nguyên vật liệu. Theo các doanh nghiệp, từ đầu năm 2025, chi phí nhập khẩu đã tăng khoảng 11%. Với doanh nghiệp nhập khẩu hàng ngàn tấn nguyên liệu mỗi tháng, điều này có thể làm phát sinh thêm hàng trăm triệu đồng chi phí.

Theo ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN - nguyên nhân chính là sự chênh lệch lãi suất. Thời gian qua, NHNN chủ động giữ nguyên lãi suất thấp để hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn và kích thích tăng trưởng kinh tế. Mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm giá khoảng 0,4%/năm so với cuối năm 2024.

Trong khi đó, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn giữ lãi suất cao để chống lạm phát. Khoảng cách lãi suất này thúc đẩy người dân bán VND để mua USD, làm tăng nhu cầu và đẩy giá USD lên cao. Thêm vào đó, lãi suất cao ở Mỹ cũng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi thị trường Việt Nam (như chứng khoán), làm giảm nguồn cung USD trong nước và càng đẩy tỉ giá lên cao hơn.