USD ngân hàng tăng kịch trần, giá 'chợ đen' lập kỷ lục

Giá USD tăng mạnh ngược chiều thế giới

Hôm nay (3/9), tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.246 đồng/USD, tăng 6 đồng so với sáng qua.

Theo biên độ giao dịch +/-5% được quy định, tỷ giá trần 26.508 VNĐ/USD, còn tỷ giá sàn 23.984 đồng/USD.

Tại Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 26.138 - 26.508 đồng/USD mua - bán, tăng 26 đồng mua vào và 6 đồng bán ra so với hôm qua.

Nhiều ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tỷ giá tăng từ 6 đến 26 đồng/USD so với hôm qua, trong đó chiều mua tăng mạnh hơn chiều bán. Tại BIDV niêm yết giá USD 26.168 - 26.508 đồng/USD. VietinBank đưa ra mức mua cao nhất thị trường 26.196 đồng/USD, trong khi giá bán cũng giữ ở 26.508 đồng/USD.

Mặc dù giá bán USD tại các ngân hàng thương mại ngày 3/9 vẫn neo ở mức trần trong biên độ quy định của Ngân hàng Nhà nước nhưng đã giảm đáng kể so với mức đỉnh được thiết lập ngày 22/8 (26.212 - 26.562 đồng/USD).