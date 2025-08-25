US Open 2025: Tay vợt gốc Việt dừng bước trước Djokovic

Thiên Bình| 25/08/2025 18:25

Novak Djokovic có màn ra quân thuận lợi tại US Open 2025 khi đánh bại tay vợt trẻ gốc Việt Learner Tien với tỷ số 3-0.

Đối đầu đối thủ từng có thành tích ấn tượng 4 thắng - 1 thua trước top 10 ATP trong năm nay, Novak Djokovic nhập cuộc đầy tự tin. Ngay ở game cầm giao bóng đầu tiên của Tien, Nole giành break và nhanh chóng áp đảo, khép lại set 1 với chiến thắng 6-1.

djokovic.jpg
Djokovic chỉ gặp đôi chút khó khăn trong set 2 - Ảnh: US Open

Sang set 2, Learner Tien bắt đầu chơi hứng khởi hơn, liên tục khiến Djokovic gặp khó khăn. Tay vợt 19 tuổi có tới 3 cơ hội break ở game 6 và một set-point ở game 10, nhưng bản lĩnh cùng sự giàu kinh nghiệm giúp Djokovic hóa giải thành công. Ở loạt tie-break cân não, tay vợt Serbia xuất sắc giành phần thắng 7-3, nâng tỷ số lên 2-0.

Set 3 chứng kiến màn rượt đuổi kịch tính với nhiều break-point. Learner Tien bất ngờ bẻ game giao bóng của Djokovic để dẫn trước, nhưng Nole lập tức đáp trả bằng 3 break liên tiếp. Dù Tien nhen nhóm hy vọng khi rút ngắn ở game 7, Djokovic nhanh chóng kết thúc trận đấu bằng chiến thắng 6-2.

Chung cuộc, Djokovic vượt qua Learner Tien với các tỷ số 6-1, 7-6, 6-2 để ghi tên vào vòng 2, nơi anh sẽ chạm trán Zachary Svajda (Mỹ). Một khởi đầu hoàn hảo cho hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 của tay vợt Serbia.

