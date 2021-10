Uống sữa vào lúc nào tốt nhất cho cơ thể?

Hầu hết các chuyên gia đồng ý rằng khả năng thúc đẩy giấc ngủ của sữa có thể liên quan đến các hợp chất hóa học như tryptophan và melatonin - có thể giúp bạn dễ ngủ.

Tryptophan là một axit amin đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất chất dẫn truyền thần kinh được gọi là serotonin. Serotonin giúp cải thiện tâm trạng, thúc đẩy thư giãn và sản xuất hormone melatonin. Là một hormone được giải phóng từ não, melatonin giúp bạn ngủ ngon nhờ khả năng điều chỉnh nhịp sinh học và sẵn sàng cho cơ thể bước vào chu kỳ ngủ.

Vai trò của tryptophan và melatonin trong điều trị rối loạn giấc ngủ đã được xác định rõ ràng và các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng bổ sung các hợp chất này có thể cải thiện giấc ngủ, giảm các triệu chứng lo âu và trầm cảm thường xuất hiện trước khi lên giường.

Tuy nhiên, bạn nên uống trước khi đi ngủ khoảng 2 tiếng, đặc biệt là với trẻ nhỏ đang trong độ tuổi phát triển. Việc uống sữa ngay trước khi đi ngủ có thể khiến trẻ bị tỉnh giấc nhiều lần vào ban đêm vì muốn đi vệ sinh. Điều này khiến chất lượng giấc ngủ của trẻ bị giảm, hormone tăng trưởng đang hoạt động sẽ bị ảnh hưởng, từ đó có thể gây chậm phát triển chiều cao.



