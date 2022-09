Uống nước cũng cần 10 bước

Những quan niệm sai lầm

- Uống nhiều nước tốt cho sức khỏe: Điều này không sai, tuy nhiên bao giờ cũng vậy, không nên lạm dụng quá mức bất kỳ một điều gì. Uống quá nhiều nước không phải lúc nào cũng tốt cho cơ thể bởi nó có thể gây độc hại. Vì vậy, bạn cần kết hợp với tập thể dục. Nước không phải là thứ có thể thay thế cho thực phẩm và thực sự có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nếu bạn uống quá nhiều – nó có thể ảnh hưởng đến tim và các vấn đề về hệ thống nội tiết.

- Nước đóng chai là an toàn và thuận lợi: Nhiều người ngại đun và lọc nước nên hay sử dụng nước đóng chai. Đây là cách làm tiện lợi nhưng bạn cần biết nước đóng chai không đảm bảo sẽ an toàn sau khi mở nắp vì nhiệt độ có thể làm vi khuẩn sinh sản. Hơn nữa, hiện nay nhiều cơ sở nước đóng chai vì lợi nhuận mà không chú ý đến việc đảm bảo an toàn trong quá trình lọc, uống vào có thể gây hại cho sức khỏe con người.

Uống nước ngay sau khi vận động khiến tim có thể bị sức ép.

- Uống nhiều nước ngay khi vận động mệt mỏi: Sau khi chơi thể thao hay làm việc nặng, cơ thể mất nước và mệt mỏi nên nhiều người thường uống khá nhiều nước bằng cách uống liền một lúc. Đây là cách uống sai lầm vì uống liên tục nhiều nước lúc ấy sẽ khiến tim có thể bị ảnh hưởng, bị sức ép. Tốt nhất là nên uống từng ngụm nhỏ và cách quãng, từ tốn.