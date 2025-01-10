Uống muối - chanh trị bách bệnh: Bác sĩ không cứu nổi nếu cứ làm theo lời đồn

Liều thuốc trị bách bệnh?

Gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, trào lưu sử dụng chanh tươi và muối hột để chữa trị các bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp đang lan truyền mạnh mẽ. Nhiều người tin rằng đây là "bài thuốc tự nhiên" giúp trường thọ, loại bỏ hoàn toàn bệnh tật mà không cần dùng đến y học hiện đại.

Một trong những tài khoản nổi bật thúc đẩy trào lưu này là B.T.V với gần 650.000 lượt theo dõi. Tài khoản trên khẳng định rằng cơ thể con người thường bị "lạnh" bên trong, dẫn đến các vấn đề như viêm xoang, rối loạn đường ruột, dị ứng. Khi nhiệt độ cơ thể giảm, sức đề kháng suy yếu, khiến bệnh tật kéo dài và khó chữa.

B.T.V khẳng định việc uống chanh muối hạt có thể "hết bệnh" đối với hàng loạt vấn đề sức khỏe: tăng huyết áp, tiểu đường type 2, suy thận, mỡ máu cao, trào ngược dạ dày thực quản, nhiễm khuẩn HP, viêm loét dạ dày, táo bón kinh niên (thậm chí kéo dài 20 năm). Tài khoản này còn tuyên bố rằng y học hiện đại chưa chữa trị được các bệnh đường ruột, trong khi chanh và muối hạt có thể làm được.

Hướng dẫn sử dụng được tài khoản B.T.V chia sẻ chi tiết:

- Với người mới bắt đầu, pha 1/3 thìa muối hạt, 330ml nước ấm và nửa quả chanh, uống duy trì 5-7 ngày. Nếu cơ thể thích nghi, tăng dần lên 1,5-3 thìa muối với 2-3 quả chanh. Nên uống vào buổi sáng lúc bụng rỗng, trước khi đánh răng.