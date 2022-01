Uống bia 'thể hiện oai hùng', thanh niên nhận cái kết ê chề

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm nam thanh niên tham gia thử thách uống bia cùng nhóm bạn trên bàn nhậu. Người tham gia phải uống hết 1 chai bia không ngừng nghỉ.

Your browser does not support the video tag.