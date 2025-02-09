Ước nguyện cuối đời dang dở của NSƯT Ngọc Trinh trước khi qua đời ở tuổi 51

NSƯT Ngọc Trinh qua đời lúc 11h30 ngày 1/9 tại nhà riêng, hưởng dương 51 tuổi.

Thông tin nữ nghệ sĩ qua đời khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng, tiếc thương.

NSƯT Ngọc Trinh qua đời đột ngột ở tuổi 51.

Ước nguyện lấy bằng thạc sĩ không thành

NSƯT Công Ninh bật khóc chia sẻ với VietNamNet, anh như "chết lặng" khi nhận tin dữ cách đây ít hôm về người mình yêu quý.

NSƯT Công Ninh và NSƯT Ngọc Trinh có quãng thời gian gắn bó gần 20 năm. Giữa họ không chỉ là tình thầy - trò, anh em đồng nghiệp mà còn từng là người yêu của nhau.

"Tôi không thể tin mình lại ngồi đây giờ này chia sẻ về Trinh trong nước mắt. Khi được báo tin em ấy mất, tôi không thể tin vào tai mình. Giờ phút này chỉ ngồi 1 góc nhà khóc và nhớ về kỷ niệm với em", anh nghẹn ngào nói.

Trong ký ức của nam nghệ sĩ, NSƯT Ngọc Trinh là người tài sắc, sống và làm nghề tử tế. Chị luôn đối đãi anh em đồng nghiệp chân thành, không toan tính bất cứ điều gì, đôi khi chấp nhận phần thiệt về mình.

Vài năm qua, Ngọc Trinh miệt mài công tác đào tạo, nâng bước thế hệ trẻ đam mê với bộ môn nghệ thuật.