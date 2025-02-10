Ước nguyện chưa thành của nhạc sĩ Thế Hiển

Ca sĩ Huỳnh Lợi tiễn biệt nhạc sĩ tài hoa: "Yên nghỉ anh nhé, anh em sẽ luôn nhớ đến anh - Nhánh lan rừng".

Tác giả của "Tóc em đuôi gà", "Nhánh lan rừng",… nhạc sĩ Thế Hiển đã ra đi vào tối 1-10 sau thời gian dài điều trị ung thư phổi. NSND Tạ Minh Tâm viết trên trang cá nhân "Thương tiếc anh Thế Hiển". Nghệ sĩ Thanh Hoa bùi ngùi xúc động để lại lời nhắn: "Cho dù có đi nơi đâu, những tác phẩm âm nhạc và giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thế Hiển còn mãi trong lòng người yêu âm nhạc Việt Nam. Xin vĩnh biệt".

Sự ra đi của nhạc sĩ Thế Hiển, là một sự tiếc nuối cho tài hoa của một nghệ sĩ. Và sự ra đi ấy cũng kết thúc một hành trình vật vã với bệnh tật và đau đớn của ông.

Những ngày cuối đời, nhạc sĩ Thế Hiển thường xuyên phải nằm trên giường bệnh. Những cơn đau của bệnh ung thư dày vò thân xác, làm suy yếu ý chí kiên cường của ông. Dù vậy, ông vẫn luôn nói về "một ngày nào đó khỏe lại, tôi lại viết nhạc. Tôi muốn cống hiến đời mình cho âm nhạc, cho đến khi nào không thể viết nữa thì thôi" - nhạc sĩ Thế Hiển chia sẻ nhân một dịp chúng tôi đến thăm, động viên ông.

Ước nguyện cuối đời

Nhạc sĩ Thể Hiển là một người lạc quan

Nhạc sĩ Thế Hiển ra đi nhưng hình ảnh người nhạc sĩ luôn mang trên vai cây đàn guitar mang tiếng hát, tinh thần lạc quan đi muôn phương vẫn luôn ở trong lòng bạn bè đồng nghiệp và khán giả. Ca sĩ Quốc Đại cho biết anh hát các sáng tác của nhạc sĩ Thế Hiển khi còn là sinh viên. Đi hát, Quốc Đại cũng hát những ca khúc do nhạc sĩ Thế Hiển sáng tác viết về thanh niên xung phong. Đặc biệt là ca khúc Tóc em đuôi gà, Hoàng hôn màu tím.

"Nhạc sĩ Thế Hiển là người có nguồn năng lượng dồi dào, là tấm gương truyền năng lượng đến mọi người xung quanh. Sáng tác của anh dung dị, gợi tả hình ảnh đặc trưng. Anh dùng ngôn từ chân phương, gần gũi nhưng không quá bình dân, giai điệu nghe là nhớ" - Quốc Đại chia sẻ.