Ước mơ bình dị của bé trai dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

Ngày 16-9, ông Nguyễn Hữu Luật, Phó chủ tịch UBND phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã giao Phòng Văn hóa phường Thành Nhất chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để tham mưu các cấp khen thưởng bé trai dũng cảm TCK (12 tuổi, ngụ phường Thành Nhất), do đã gan dạ, mưu trí cứu bạn thoát nạn.

Trước đó, rạng sáng 13-9, K nghe tiếng kêu cứu của bạn là Trần Tấn P (13 tuổi) nên lập tức mở cửa, đưa bạn vào nhà.

Cháu K được ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk biểu dương do có hành động dũng cảm. Ảnh: H.T

Trong nhà không có người lớn, nhưng khi nghe Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, kẻ sát nhân máu lạnh đã sát hại 3 người trong gia đình P) đập cửa, hù dọa, cháu K vẫn kiên quyết không mở.