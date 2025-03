UNICEF Việt Nam và Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền thông “Bảo vệ bé từ những bước đầu tiên”

Vắc-xin Rota đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc phòng ngừa tiêu chảy do vi-rút Rota. Theo các nghiên cứu, vắc-xin có tỷ lệ hiệu quả từ 85%-98% trong việc ngăn ngừa tiêu chảy nặng và từ 74%-87% đối với tiêu chảy cấp do vi-rút Rota ở mọi mức độ trong năm đầu tiên sau khi uống. Với lịch sử triển khai rộng rãi và an toàn tại hơn 120 quốc gia, vắc-xin Rota không chỉ đảm bảo an toàn mà còn góp phần giảm đáng kể số ca tử vong và nhập viện ở trẻ nhỏ. Hiện nay, vắc-xin Rota đã được sản xuất trong nước đảm bảo cung ứng cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng.