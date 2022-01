Ung thư tuyến tiền liệt: Dấu hiệu và các phương pháp điều trị

Your browser does not support the audio element.

Triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt

Theo bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, triệu chứng cơ năng thường gặp của ung thư tuyến tiền liệt gồm:

Giai đoạn đầu của ung thư tuyến tiền liệt, triệu chứng thường không rõ ràng hoặc có biểu hiện tương tự u phì đại lành tính.

- Các triệu chứng kích thích: Đái nhiều lần, đái vội, đái són.

- Các triệu chứng chèn ép: Đái khó, phải rặn, đái rớt nước tiểu sau cùng, đái không hết.

- Nặng hơn có thể gặp bí đái hoàn toàn hay không hoàn toàn, nhiễm khuẩn tiết niệu, đái máu.