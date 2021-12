Ung thư tụy và bệnh tiểu đường

Your browser does not support the audio element.

Bệnh tiểu đường là gì?

Bệnh tiểu đường là tình trạng cơ thể không thể tự sản xuất hoặc không thể sử dụng đúng cách insulin - một loại hormone được tuyến tụy sản sinh để kiểm soát lượng đường (glucose) trong máu. Glucose là thành phần quan trọng để duy trì hoạt động sống của cơ thể, được sử dụng cho quá trình tạo năng lượng bên trong tế bào và insulin chính là nhân tố giữ vai trò "vận chuyển" glucose từ máu vào nội bào.

Khi người bệnh bị tiểu đường, do thiếu hụt hoặc hạn chế hoạt động của insulin (kháng insulin) mà glucose không thể di chuyển vào tế bào dẫn đến lượng đường trong máu tăng. Theo thời gian, tình trạng tăng đường huyết này có thể làm hư tổn các cơ quan, mạch máu và dây thần kinh.