Ung thư tiền liệt tuyến: Phương pháp điều trị nào là tối ưu?

Your browser does not support the audio element.

Ung thư tiền liệt tuyến là bệnh lý ác tính thường gặp ở nam giới, đặc biệt ở người cao tuổi. Theo số liệu của Cơ quan Thế giới Nghiên cứu Ung thư IARC, ung thư tiền liệt tuyến có khoảng 1.112.000 ca mới mỗi năm, chiếm 7,9% tổng số ung thư các loại. Tính riêng về nam giới, ung thư tiền liệt tuyến đứng thứ hai sau ung thư phổi và chiếm 15% tổng số các ung thư nam giới.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức thực hiện một ca phẫu thuật tiết niệu cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Đến nay, có rất nhiều phương pháp điều trị ung thư tiền liệt tuyến. Trong đó, phương pháp tối ưu nhất là phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc và nạo vét hạch.

Trước bất cứ một ca ung thư tiền liệt tuyến nào, bác sĩ cũng xem xét kĩ các tiêu chuẩn để có thể thực hiện được phẫu thuật cho bệnh nhân hay không. Bởi việc phẫu thuật cho phép bác sĩ có thể cắt tận gốc khối u, nạo vét hạch xung quanh.