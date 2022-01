Ung thư thực quản: Có những bệnh nhân sống trên 20 năm

Your browser does not support the audio element.

Nhiều tiến bộ trong phẫu thuật nội soi thực quản

Sáng 8/1, tại hội nghị khoa học "Những tiến bộ của phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư thực quản ở Việt Nam", PGS.TS Phạm Đức Huấn, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec, ung thư thực quản là một trong 5 loại ung thư phổ biến nhất đường tiêu hóa.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi cắt khối u thực quản cho bệnh nhân.

"Trước đây, ung thư thực quản tiên lượng xấu, tỉ lệ sống 5 năm là dưới 30%. Hiện tại, tỉ lệ này đạt 60-70%, thậm chí 90% sống trên 5 năm với chẩn đoán sớm. Trong đó, với bệnh ung thư, sống trên 5 năm được coi là khỏi bệnh. Bản thân tôi có những bệnh nhân sống trên 20 năm", PGS Huấn cho biết.