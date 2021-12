Ung thư phổi tế bào nhỏ tiến triển nhanh đến di căn và tử vong

Your browser does not support the audio element.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến ung thư phổi, gồm: Suy giảm miễn dịch, những biến đổi bên trong hệ thống gen và tác động bên ngoài môi trường.

Với yếu tố môi trường, hút thuốc lá là nguyên nhân chính gây ung thư phổi. 90% bệnh nhân ung thư phổi do hút thuốc lá. Tại bệnh viện K, ghi nhận không ít những bệnh nhân ung thư phổi đã hút hơn 10 điếu thuốc lá/ngày trong nhiều năm. Cùng với đó, việc hút thuốc lào cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ung thư phổi.. Bên cạnh đó, có những bệnh nhân mắc ung thư phổi nhưng họ không hút thuốc, mà có thể họ đã tiếp xúc với một số lượng đáng kể khói thuốc lá (hút thuốc lá thụ động, hít phải khói thuốc lá trong thời gian dài).

Ung thư phổi có hai loại chính: Ung thư phổi tế bào nhỏ, chiếm khoảng 10-15%; Ung thư phổi không tế bào nhỏ, chiếm khoảng 90%.