Ung thư gan ăn yến được không?

Giá trị dinh dưỡng của tổ yến

Chim yến sống trong các hang động đá vôi xung quanh Ấn Độ Dương, ở Nam và Đông Nam Á, Bắc Úc và quần đảo Thái Bình Dương. Con đực chủ yếu xây tổ, gắn chúng vào các bức tường thẳng đứng của hang động. Yến sào (hay tổ yến) thực chất được tạo thành từ chính nước dãi của loài chim yến.

Có thể trong 1.200 năm, người Trung Quốc đã chế biến và ăn tổ yến như một món súp. Yến được coi là có giá trị dinh dưỡng và y học cao, được cho là có tất cả mọi thứ từ đặc tính chống lão hóa và chống ung thư đến khả năng cải thiện sự tập trung và tăng ham muốn tình dục.

Ảnh: H.G.

Protein là thành phần phong phú nhất của yến, chứa tất cả các axit amin thiết yếu, là cơ sở cấu tạo nên protein. Theo các nhà nghiên cứu chúng cũng chứa 6 loại hormone, bao gồm testosterone và estradiol.

Yến cũng chứa carbohydrate, một lượng nhỏ lipid (các phân tử tự nhiên bao gồm chất béo). Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng tổ yến có chứa các chất có thể kích thích sự phân chia và tăng trưởng của tế bào, tăng cường sự phát triển và tái tạo mô, đồng thời nó có thể ức chế nhiễm trùng cúm.