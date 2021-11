Ung thư cổ tử cung có thể phát hiện sớm không?

Your browser does not support the audio element.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, làm xét nghiệm thường xuyên đã được chứng minh là có thể ngăn ngừa ung thư cổ tử cung và cứu sống nhiều người. Điều quan trọng nhất cần nhớ là thường xuyên kiểm tra sức khỏe, bất kể bạn nhận được xét nghiệm nào.

Việc phát hiện sớm giúp cải thiện đáng kể cơ hội điều trị thành công các bệnh tiền ung thư và ung thư. Nhận thức được bất kỳ dấu hiệu và triệu chứng của ung thư cổ tử cung cũng có thể giúp tránh chậm trễ trong việc chẩn đoán.